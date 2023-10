Une mobilisation jamais vue pour une réforme électorale

Jeudi le 5 octobre dernier, conjointement avec Québec solidaire, le Parti Québécois, le Parti Vert, Climat Québec et près de trente autres organisations de la société civile, nous avons déposé à l’Assemblée nationale un projet de loi pour une réforme électorale – projet de loi #499 – et nous avons, par la même occasion, lancé une pétition officielle de l’Assemblée nationale pour permettre aux Québécois d’exprimer leur volonté de nous doter collectivement d’une démocratie plus saine, plus juste, plus moderne.

Nous seulement les partis politiques, les mouvements syndicaux, étudiants, communautaires et citoyens se sont-ils exprimés d’une même voix pour exiger du gouvernement une réforme électorale à temps pour les prochaines élections, mais cette revendication s’appuie sur la base d’un nouveau projet de loi et que le gouvernement peut mettre à l’étude dès maintenant pour permettre son adoption assez rapidement.

Une telle action venant de la société civile sous l’impulsion du Mouvement Démocratie Nouvelle, c’est du jamais vu dans l’histoire de la réforme électorale!

Ancien projet de loi

Le projet de loi s’inspire dans sa presque totalité de celui que le gouvernement de la CAQ avait déposé (puis abandonné) au cours de son précédent mandat. Sur le fonds des choses, le gouvernement actuel est donc d’accord avec la réforme proposée aujourd’hui. Ce que le premier ministre a soutenu bien candidement l’an dernier, c’est qu’une réforme du mode de scrutin « ça n’intéresse personne, sinon une poignée d’intellectuels... ».

C’est le seul argument que le premier ministre a évoqué pour justifier l’abandon de la réforme électorale, une décision qui de toute évidence fut prise au profit de la capacité de dominer très longtemps l’échiquier parlementaire. Et, en passant sous silence que c’est lui, en 2015, qui a ramené sur la scène politique le dossier de la réforme en plaidant qu’elle était à la fois urgente et fondamentale. Il prenait alors le relais de René Lévesque en promettant qu’il irait jusqu’au bout notamment pour éviter d’encourager le cynisme des citoyens envers la classe politique.

Le premier ministre a souvent admis ses erreurs et prétendu la main sur le cœur être « à l’écoute de la population ». D’où le choix de lancer une pétition pour une réforme électorale...

Revendication citoyenne

J’invite les Québécois à mettre leur poids dans la balance. Rendez-vous sur le site de l’Assemblée nationale ou sur cestjustepasjuste.com pour signer la pétition en grand nombre. Votre démocratie vous appartient, revendiquez-là avec nous!

L’instauration d’un système électoral digne des valeurs démocratiques devant prévaloir en ce 21e siècle doit devenir une revendication citoyenne majeure pour toutes celles et ceux qui croient en la justice et à une gouvernance équilibrée de notre société. La pétition lancée hier sur le site de l’Assemblée nationale est une occasion de dire au premier ministre que la qualité de notre vie démocratique intéresse beaucoup, beaucoup de gens.

Avant la fin de l’année nous nous retrouverons avec un projet de loi officiellement déposé à l’Assemblée nationale, prêt à être étudié puis adopté; un projet de loi qui reçoit déjà l’appui de l’ensemble de la société civile, tous horizons confondus, comme en témoigne la démonstration de force qui a été faite jeudi au Parlement à Québec.

Ajoutez à cela une pétition significative et le premier ministre ne pourra plus se cacher. Il devra reconnaître la volonté du peuple québécois et faire adopter le projet de loi pour une réforme électorale, comme il l’a juré pendant des années.

La démocratie ne se résume pas à voter une fois tous les quatre ans. La démocratie nous appartient. Elle est entre nos mains mais elle oblige que nous nous activions pour la préserver et l’améliorer. Une occasion est aujourd’hui offerte : passez un message au Premier ministre en signant la pétition!

Jean-Pierre Charbonneau

Président du Mouvement Démocratie Nouvelle