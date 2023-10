«Au moins, je peux faire quelque chose»: de nombreux jeunes Israéliens rentrent chez eux

Incapables de rester à distance de leurs proches en danger, de nombreux jeunes Israéliens qui vivent aux quatre coins du monde reviennent dès que possible en Israël pour apporter leur aide face aux attaques du Hamas.

Des proches de Ben Ovadia participaient au festival de musique Supernova samedi dernier dans un désert israélien lorsque le Hamas a commencé à lancer une attaque.

Il a suivi les mises à jour données pendant huit heures par sa mère et son frère sur WhatsApp, complètement impuissant depuis Londres, a-t-il expliqué à CNN.

Une fois qu’il a appris que sa famille était en sécurité, il s’est envolé dès le lendemain pour Israël. Sur place, il a rejoint des amis pour former un groupe de surveillance de quartier et participe à la livraison de dons alimentaires.

«Au moins, je peux faire quelque chose», a-t-il déclaré au média américain. «Je ne pouvais pas rester à Londres et me contenter de regarder ce qui se passait à la télévision.»

Cette envie de prêter main-forte était aussi très présente chez Guy, un autre Israélien qui vit aussi dans la capitale anglaise. Il est rentré en Israël après avoir appris que six de ses amis étaient portés disparus depuis le festival et que deux d’entre eux sont morts.

Guy est revenu pour assister aux funérailles de ses proches, mais aussi pour être réserviste militaire.

«La génération née après la guerre du Kippour [en 1973] n'a jamais rien vu de tel», a-t-il indiqué à CNN. «Ils ont eu l'occasion de croire en la paix et en la solution des deux États... Nous avons grandi avec cela... Les gens qui vont à ces festivals y participent en tant que citoyens du monde qui veulent simplement célébrer la vie.»

Parti en Asie pour plusieurs mois après son service militaire, un autre Ben a abandonné ses projets pour être réserviste. Selon lui, plus de 100 Israéliens tentaient de rentrer en provenance de Katmandou, au Népal.

«C'est très dur d'être si loin et de ne pas pouvoir faire grand-chose», a-t-il souligné à la chaîne américaine. «On s'inquiète pour les gens là-bas et tout ce que l'on fait toute la journée, c'est regarder les nouvelles et son téléphone.»