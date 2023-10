«Ce fut l’année la plus difficile de ma vie» - Alexander Ovechkin

L’attaquant-vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin reprendra la chasse au record de Wayne Gretzky vendredi et il se dit bien disposé à laisser derrière des derniers mois plutôt pénibles.

• À lire aussi: «Je ne pouvais pas même me retourner dans mon lit» - Sean Couturier

• À lire aussi: Une soirée réussie pour Jonathan Huberdeau, mais surtout la famille de Chris Snow

Le Russe de 38 ans a manqué les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014 le printemps dernier. Nécessitant 72 buts pour égaler la marque de 894 buts en carrière dans la Ligue nationale détenue par «La Merveille», il a dû composer avec une blessure au bas du corps ainsi que le décès de son père en février. Heureusement pour Ovechkin et ses coéquipiers, il semble dans un excellent état d’esprit à l’aube d’un affrontement contre Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh.

«Ce fut l’année la plus difficile de ma vie à cause de ce qui est survenu avec mon père, mais c’est ainsi, a-t-il affirmé au site NHL.com. Ça arrive à tout le monde, tristement. Quant à moi, je souhaite seulement faire de mon mieux cette année afin de rebondir et d’aider notre équipe à accéder aux séries. C’est notre objectif.»

«Je veux juste jouer, a-t-il déclaré quand il fut interrogé sur l’importance de rejoindre Gretzky au sommet. C’est de se rendre en séries. Puis, on verra ce qui aura eu lieu. [...] Les faits d’armes sont des faits d’armes. Il y a plusieurs discussions à ce sujet, beaucoup d’attention des médias et des partisans. Toutefois, pour nous, les joueurs, il s’agit d’uniquement de débarquer sur la glace et d’offrir le meilleur de nous-mêmes.»

Le groupe avant tout

Du côté des coéquipiers d’Ovechkin, la quête du vétéran demeure un sujet d’actualité, mais personne ne perd de vue la raison principale de jouer : la victoire.

«Je pense que les deux sont un peu reliés. Si "Ovi" joue bien et inscrit des buts, le club aura une bonne chance de gagner. [...] Comme coéquipier, vous espérez qu’il écrive l’histoire et il continue de le faire; ce fut nouvelle marque après nouvelle marque depuis cinq ans, mais au bout du compte, c’est l’équipe qui compte, a rappelé le robuste Tom Wilson. Vous ne l’entendrez jamais dire qu’un record est plus important et je ne crois pas que personne ne pense ainsi.»

D’ailleurs, l’attention pourrait être moindre en 2023-2024, car les probabilités de voir l’ailier égaler Gretzky sont très minimes et il n’a personne d’autre à dépasser dans l’ordre des meilleurs buteurs.

«J’estime qu’il est difficile de ne pas penser à quelque chose du genre, a néanmoins indiqué l’attaquant Dylan Strome. Peut-être que ce sera un peu plus calme, puisqu’il n’y a plus de 800e but à inscrire, ni de Gordie Howe à dépasser. Il y a des trucs de ce type qui ne sont plus à l’horaire, donc il y aura possiblement un peu moins d’attention, mais à chaque fois qu’il touchera la cible, il s’approchera davantage de l’histoire.»

À voir aussi :