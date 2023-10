Changement de garde à l’UNESCO: Michel Bonsaint a démissionné de son poste de représentant du Québec

Changement de garde à l’UNESCO : Michel Bonsaint, qui profitait d'une double rémunération de l'État, a démissionné de son poste de représentant du Québec au sein de cette organisation des Nations unies basée à Paris.

L’ancien secrétaire général de l’Assemblée nationale avait fait parler de lui en juin dernier. Notre Bureau parlementaire avait révélé qu’il touchait depuis cette année à la fois son salaire de diplomate et sa rente de retraite des cadres du gouvernement pour un total de plus de 315 000$, une pratique que le gouvernement Legault a récemment rendu possible.

Durant l'été, l’homme de 57 ans a informé Québec qu’il quitterait son poste, quatre années après sa nomination comme représentant de la Belle province au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l’UNESCO. Son départ vient d’être officialisé.

Prime de transition

«M. Bonsaint a démissionné de ses fonctions le 29 septembre 2023, a fait savoir le Conseil exécutif. En application des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein, lors de son départ, il a droit à une allocation de transition».

L’avocat de formation avait pris «sa retraite» du gouvernement un an après être entré en poste dans la Ville lumière, même s’il continuait d’occuper la fonction de dignitaire.

Pendant deux ans, sa rémunération de délégué dans l’Hexagone a été amputée de l’équivalent de la moitié de sa rente, comme le veut la règle modifiée par le gouvernement caquiste. La «double trempette» permettant à un haut fonctionnaire retraité de revenir travailler pour l’État et de cumuler entièrement sa rente et sa rémunération est désormais permise après deux années. Il a ainsi pu toucher les deux montants cette année. Nos tentatives pour joindre Michel Bonsaint sont restées vaines.

Catherine Cano

Pour le remplacer, le gouvernement Legault vient de nommer Catherine Cano, une ancienne journaliste et cadre de Radio-Canada, qui connaît bien la diplomatie canadienne.

Cette dernière avait notamment fait un bref passage à l’Organisation internationale de la francophonie en 2019-2020 comme administratrice et cheffe de mission diplomatique pour le Canada. Elle avait quitté abruptement dans des circonstances nébuleuses après une rencontre avec la secrétaire générale de l’OIF et ancienne ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, avait rapporté La Presse à l’époque.