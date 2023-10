Comment se faire accepter de ses voisins?

En juillet dernier, mon mari, mes enfants et moi sommes revenus vivre dans le quartier où j’avais passé ma jeunesse. Ça faisait une mèche que je voulais revenir vivre dans ce coin de pays où j’avais passé une enfance si heureuse. Après des années à attendre de trouver un logement dans nos prix et assez grand pour nous accueillir tous les cinq, on avait enfin trouvé chaussure à notre pied.

On habite le deuxième étage d’un triplex où la propriétaire est au rez-de-chaussée et deux autres locataires, des gens d’un certain âge sans enfants, au troisième. Comme les planchers sont en bois, que des enfants de trois, six et huit ans, ça grouille, il y a eu une période d’ajustement au début pour qu’on en arrive à gérer le niveau de bruit acceptable pour tout le monde.

Puis il y a eu l’utilisation de l’escalier qui a posé problème. Les enfants, ça peut monter et descendre des tonnes de fois dans une journée, alors il a fallu leur apprendre à poser le pied moins lourdement pour ne pas déranger les gens d’en bas qui ont l’oreille fine et qui trouvaient à redire.

Bref, depuis qu’on est ici, je me rends compte que la convivialité qui régnait dans mon enfance a bel et bien disparu. On se sent épiés et jugés par les gens d’en haut comme d’en bas, et pas besoin de vous dire que laisser un tricycle sur le balcon plus que quelques heures, ça peut faire un drame.

Parmi les voisins qui nous entourent, peu d’entre eux ont des enfants, et quand c’est le cas, c’est au maximum un seul. Donc pas moyen de tabler sur eux pour nous faire accepter. On est vus comme des étranges dans le coin et ça se sent dans le regard des gens. Je ne comprends pas que le principe du « vivre et laisser vivre » ait à ce point disparu du paysage social de Montréal. C’était tellement mieux dans le temps de mon enfance !

Mère en recherche d’appui

C’est certain que certains quartiers populaires du Montréal d’autrefois se sont embourgeoisés et que leurs mœurs en ont été changées par le fait même. Je comprends aussi les irritants que peuvent représenter des voisins qui recherchent le calme, pour des familles en pleine ébullition comme la vôtre.

Mais comme vous aimez ce lieu et que vous y êtes à l’aise avec votre tribu, pourquoi ne pas prendre le taureau par les cornes avec vos voisins immédiats pour vous en faire accepter tels que vous êtes. Pourquoi ne pas organiser une petite rencontre autour d’un café et de biscuits maison pour les amadouer et leur faire sentir l’envie de votre famille de leur plaire tout en ayant le droit de vivre sa vie sans trop de contraintes ?

Vous savez, il est toujours difficile de regarder de travers un voisin qui vous a gentiment ouvert sa porte en vous permettant d’entrer dans son intimité, et prouvé par son geste courtois qu’il était prêt à faire son possible pour vous accommoder.