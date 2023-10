Des billets hors de prix pour voir Connor Bedard à l'oeuvre contre le Canadien samedi

Vous souhaitez assister au premier match du phénomène Connor Bedard contre le Canadien, samedi à Montréal, et vous n'avez pas déjà votre billet pour la rencontre face aux Blackhawks? Préparez-vous à piger dans vos économies, car les revendeurs ont flairé la bonne affaire.

Jeudi avant-midi, la paire de billets la moins dispendieuse qui était disponible sur Ticketmaster, la plateforme de vente et de revente utilisée par le Canadien, se détaillait à 358,16 $ (179,08 $ l'unité).

Et voici la vue que vous aurez depuis vos sièges:

Et si jamais vous voulez voir le phénomène de très près lors du match d'ouverture du Canadien, il vous faudra dépenser beaucoup plus. Certains billets disponibles vous permettront peut-être de croiser le regard du jeune Bedard durant le match, mais ils se vendent 4235 $ la paire:

Il faut noter qu'il s'agit de billets en revente, et que ce n'est pas le Canadien qui a demandé ces prix.

Mais disons que la visite du Wild du Minnesota au Centre Bell, mardi prochain, ne suscite pas le même engouement auprès des revendeurs que celle des Blackhawks de Chicago et de leur prodige, qui a jusqu'à présent récolté un but et une aide en deux matchs dans la LNH.

Pour cette partie, il est possible d'acheter une paire de billets (dans les hauteurs de l'amphithéâtre) pour 118 $.

Plus cher qu'à Toronto

Même à Toronto, où le prix moyen des billets lors de leur mise en vente officielle est le plus élevé dans la LNH, les revendeurs ne tentent pas de faire un pareil coup d'argent avec la venue du premier choix du dernier repêchage, même s'il en coûtera très cher aux Toronto afin de voir Bedard à l'oeuvre.

Ce dernier sera dans la Ville Reine lundi et le prix d'une paire de billets pour ce au match entre les Maple Leafs et les Blackhawks varie entre 349,46 $ et 3374 $.

Et au Colorado, jeudi prochain, où Bedard affrontera l'Avalanche, les prix de deux billets oscillent pour le moment entre 243 $ canadiens et 2050 $.

