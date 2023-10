Difficile de comprendre les motivations du Hamas

Pourquoi le Hamas a-t-il attaqué Israël avec une telle brutalité barbare? Pourquoi maintenant et avec quels objectifs?

La première question a, hélas, une réponse facile. Les combattants du Hamas ont le cerveau lessivé par des croyances islamistes toutes plus fausses et plus stupides les unes que les autres. Que des humains massacrent d’autres humains au nom d’une divinité devrait toujours aboutir à la condamnation sans équivoque de ces croyances. Hélas, dans l’esprit malade des croyants, toute critique religieuse est considérée comme une épreuve pour consolider leur foi. La désintoxication religieuse est un long processus.

L’autre question est plus délicate. Il est certain que les accords entre Israël et plusieurs pays musulmans, dont l’Arabie saoudite, ont fait reculer le soutien aux Palestiniens. De plus, les politiques d’extrême droite de Benjamin Nétanyahou ont profondément divisé la société israélienne. L’instabilité récente en Cisjordanie avait obligé les troupes israéliennes à se redéployer en partie vers le nord du pays. Les circonstances étaient donc favorables à une attaque.

Mais pourquoi?

Certains prétendent que le Hamas cherchait à renforcer sa légitimité parmi les Palestiniens, en particulier en Cisjordanie, où l’Autorité palestinienne n’est plus que l’ombre d’elle-même. D’autres avancent que le Hamas voulait se procurer des otages pour procéder à un échange de prisonniers.

Vers l’annihilation

En réalité, le Hamas fait maintenant face à l’annihilation de son organisation en Palestine.

Le ministre de la Défense d’Israël a laissé peu de doute sur l’objectif des 360 000 soldats que son gouvernement a massés aux frontières de Gaza.

Le territoire de Gaza sera très certainement entièrement occupé, découpé et colonisé, comme la Cisjordanie, quitte à provoquer l’exode de ses habitants.

Les images d’horreur gracieusement offertes par le Hamas à la propagande israélienne rendent impossible tout soutien à la cause palestinienne par les États-Unis et leurs alliés.

Les dirigeants israéliens considèrent comme morts les otages du Hamas, ce qu’ils n’avoueront jamais, mais qui constitue une politique israélienne récurrente. Les divisions entre Israéliens se sont effacées. L’unité nationale a été retrouvée, au point où Nétanyahou a formé un cabinet d’union de guerre, avec des élus de l’opposition.

L’attaque du Hamas constitue donc pour le gouvernement israélien une excellente opportunité de briser les reins presque irrémédiablement au mouvement palestinien.

Qui a appuyé le Hamas?

Qui a bien pu convaincre les dirigeants du Hamas de commettre une telle erreur?

Les dirigeants du Hamas sont certainement assez fanatiques pour s’être convaincus eux-mêmes. Cependant, il est impossible qu’ils n’aient pas reçu d’appuis. L’Iran, la Russie et certains autres pays les ont probablement assurés de leur appui.

Sans doute les dirigeants du Hamas ont-ils aussi méprisé leurs adversaires, comme les Israéliens semblent eux-mêmes jusqu’à un certain point mépriser les forces du Hamas. Sans doute croyaient-ils que cette attaque terroriserait les Israéliens. Au contraire, elle les a galvanisés.