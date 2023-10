Gordy n’est pas un rappeur, c’est un gangster!

Mardi dernier, Gordy Jean-Paul, alias Young Dev, est assassiné dans son véhicule à Terrebonne. Il est alors dépeint comme un rappeur connu des policiers. Gordy n’est pas un rappeur. C’est un membre des 2die4, un gang de la zone 1 de Laval, ennemie des Flame Head.

Ce n’est pas la première fois que des membres de gang se donnent le titre de rappeur, salissant ainsi toute l’industrie du rap et les VRAIS rappeurs. En fait, il existe deux types de soi-disant rappeurs: les gangsters, qui rappent pour propager leur propagande sur le web, et les cheerleaders. Ces derniers ne sont pas des membres de gang, mais plutôt des supporteurs, des propagandistes, dont l’objectif est de diffuser la sous-culture gangster sur le web.

Dans les deux cas, ils contribuent à une stigmatisation des rappeurs, qui eux sont des artistes, tout en étant une plaie pour la sécurité publique.

Internet, l’espace des gangs

Réseaux sociaux, chat, production de vidéos faisant l’apologie et la propagande des gangs, de la drogue, de la prostitution, des armes et de la violence, voilà ce que diffusent ces prétendus rappeurs avec la complicité de certaines maisons de production.

Outre la propagande, ces vidéos racontent leurs exploits (assassinat, trafic de drogue, exploitation des jeunes filles) et servent à narguer les Ops (ennemis). L’objectif étant de renforcer leur capital symbolique et d’attirer les jeunes.

Un viol des consciences d’une jeunesse vulnérable qui bien trop souvent doit choisir entre crever ou rejoindre un gang. Et, il y a ceux qui trouvent ça puissant. Un moyen de fuir leur impuissance.

Que fait-on pour contrer ces propagandes sur le web?

RIEN. Elles se propagent, tels des virus, et les jeunes s’en abreuvent, le smartphone à la main. Et, on s’étonne que des jeunes se bastonnent devant les écoles et diffusent leurs exploits sur les réseaux sociaux!

Le véritable enjeu en ce 21e siècle est cette valorisation de la violence, qui n’est pas nouvelle, mais dont la propagation rapide grâce au web touche tous les jeunes sans exception. Y a-t-il des contre-discours? Que fait-on pour rejoindre ce jeune lambda? Celui dont l’étiquette «à risque» ne colle pas.

Certes, lutter contre la banalisation de la violence est l’affaire de tous. Elle commence à la maison. Cependant, dès 7 ans, de plus en plus d’enfants entrent dans le cyberespace sans aucune protection. Ils y trouveront des prédateurs (gangs, pédophiles, proxénètes, fraudeurs, intimidateurs, etc.). Certains tomberont dans leurs pièges, d’autres pas.

Rejoindre les jeunes dans l’espace virtuel n’est pas forcément l’expertise d’organisations communautaires. D’où l’importance d’ouvrir les subventions gouvernementales aux entreprises privées qui, elles, ont cette expertise. L’innovation et la création ne sont pas seulement réservées aux technologies. On peut aussi innover en prévention et en intervention. Seulement, il faut nous donner les moyens de le faire.

En attendant, les gangs continuent à salir le rap, plutôt triste en cette année du 40e anniversaire du hip-hop québécois.