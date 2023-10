Il abuse d’une ado de 13 ans: ce militaire devrait écoper de 42 mois

Un militaire qui avait leurré une ado de 13 ans sur les réseaux sociaux avant d’abuser sexuellement d’elle devrait écoper de trois ans et demi de pénitencier, tandis que la victime a livré un courageux témoignage rappelant les difficultés de se relever après avoir subi ce genre de crime.

« J’ai passé presque un an seule et isolée, je me sentais seule au monde, j’ai perdu des amis qui me jugeaient alors que ça ne devrait pas être à moi de m’expliquer », a écrit la victime d’Alexandre Matheussen dans une lettre lue ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Assis dans la salle d’audience avec un sac de sport contenant ses effets personnels, le militaire de 22 ans a écouté avec attention les propos de l’adolescente qui lui avait fait confiance en 2020. C’est qu’en tant que militaire, il n’avait pas eu de mal à se présenter sous un beau jour quand il avait rencontré l’ado sur Snapchat.

« Il a tout fait pour me faire comprendre que c’était un bon gars », a d’ailleurs écrit la victime dans sa lettre.

Sauf que ce n’était pas le cas. Car rapidement, les conversations innocentes sont devenues plus explicites, pour ensuite devenir carrément sexuelles. Mais Matheussen en voulait plus, si bien qu’il est allé à la rencontre de l’adolescente, se présentant même à sa mère. Il avait alors tenté des rapprochements, même si l’ado ne voulait pas.

Arrêté pendant son déploiement

Mais à force d’insister, il a finalement eu ce qu’il voulait lors des rendez-vous suivants.

« Il était insistant, il voulait des relations complètes, même si elle disait non », avait dit la Couronne, ajoutant qu’à une reprise, Matheussen avait tiré sur les cheveux de la fille.

Cette dernière affirme d’ailleurs que le militaire lui a transmis une infection transmise sexuellement. Elle avait finalement porté plainte à la police, ce qui avait mené à l’arrestation du militaire, dans un centre de vaccination contre la COVID-19 où il était déployé. Il a depuis été démis de ses fonctions et il devrait bientôt être renvoyé des forces armées canadiennes.

Mais si la sentence suggérée tant par la Couronne que la défense devrait aider l’ado à tourner la page, reste que les dernières années ont été difficiles pour elles.

Témoignage courageux

Car en plus de devoir subir le regard des autres qui la jugeaient même si c’était la victime dans l’affaire, l’adolescente a eu dû faire face à des difficultés scolaires, en plus de devoir gérer son traumatisme.

« J’ai passé trois mois sans manger ou presque, a-t-elle écrit dans sa lettre. Je faisais comme si de rien n’était mais je souffrais. »

S’en est suivi la crainte des hommes, avec un dégoût pour certains actes sexuels qui lui rappelaient Mattheusen. Tout ça en se repassant les événements dans sa tête en se disant qu’elle aurait dû agir différemment. Mais malgré tout, l’adolescente garde la tête haute.

« Ce qu’il m’a fait ne me définit pas et ne me définira jamais », a-t-elle conclu.

Matheussen, de son côté, saura dans deux semaines si le juge Pierre Labelle acceptera la sentence proposée de trois ans et demi d’incarcération. Car Me Jérôme Laflamme de la Couronne a concédé qu’il aurait pu demander une sentence plus élevée considérant l’introspection limitée du militaire.

Me Michael Morena de la défense, de son côté, a noté que son client avait eu une « certaine prise de conscience » et que « le passage du temps a eu un effet dissuasif », même si le risque de récidive est toujours élevé.