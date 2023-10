Israël et la Palestine: les indestructibles ennemis

On parle beaucoup de politique et trop peu de géographie lorsqu’il est question de la souricière israélo-palestinienne, car, tant que la bande de Gaza demeurera comme un gros orteil douloureux égaré dans le corps d’Israël, rien ne bougera.

Au lendemain de la dernière guerre mondiale, les Juifs du monde entier, traumatisés par le nazisme, ont créé un mouvement massif vers la Palestine.

Ce mouvement de retour à la terre originelle du peuple juif existait depuis la fin du 19e siècle, lancé par un certain Thomas Herzl, quant à lui terrifié par l’antisémitisme moderne qu’il constatait en France...

Après la découverte de la Shoah, en 1947, l’idée d’un État juif refuge a fleuri... ce qui a permis aux Britanniques de s’en aller enfin de ce territoire devenu ingouvernable pour eux.

Guerre incessante

Le 14 mai 1948, David Ben Gourion a donné naissance à l’État d’Israël, terre d’accueil pour les Juifs du monde entier. Dès le lendemain, la guerre avec les voisins arabes a commencé. On ne compte plus les effusions de sang... jusqu’à celles, abjectes, perpétrées par le Hamas samedi dernier.

Quiconque a voulu résoudre ce conflit s’y est cassé les dents. Les suggestions venues de partout, les bonnes intentions des accords d’Oslo, tout cela n’était que du bavardage dans le vide.

Il faudra un culot gigantesque, c’est sûr, mais l’actuel dessin des territoires des deux nations devra être revu.

Le démon intérieur

Israël ne manque pas d’ennemis. Mais cet État a aussi, selon moi, un démon intérieur dangereux : son système électoral proportionnel qui permet à des extrémistes religieux d’y exercer un pouvoir démesuré. Encore un obstacle à une éventuelle paix.

Enfin, en dévorant la télé comme jamais ces derniers jours, je dois ouvrir une parenthèse pour féliciter un beau trio, à LCN, composé de Sophie Thibault, avec sa curiosité et ses questions perspicaces, d’Emmanuelle Latraverse, toujours renseignée et éloquente, et de Luc Lavoie, vieux baroudeur et vulgarisateur hors pair. Ces trois-là m’impressionnent.