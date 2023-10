Jamaïque: un nouvel hôtel ultra tout inclus à mettre sur votre liste

Un doux parfum envoûte dès l’arrivée au Sandals Dunn’s River à Ocho Rios en Jamaïque. Entre les jardins luxuriants, les chutes et ruisseaux qui sillonnent le complexe de taille humaine, la mer des Caraïbes et ses bleus éblouissants saisissent immédiatement. Outre l’abondance de beautés naturelles, l’hôtel ultra tout inclus pour adultes seulement promet des vacances de rêve dans le luxe. Incursion au tout nouveau Sandals Dunn’s River.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Photo fournie par Sandals Dunn’s River

Offert en formule tout compris « luxe » depuis Montréal et classé 5 étoiles, le Sandals Dunn’s River a ouvert ses portes en mai 2023. Située dans la petite baie de Mammee, où une barrière de corail annonce une grande biodiversité, la propriété semble avoir toujours fait partie du décor tellement la végétation est riche. Avant d’y parvenir, on doit d’abord parcourir les 90 minutes qui séparent le complexe de l’aéroport international Sangster de Montego Bay où un lounge Sandals accueille les invités avec collations et breuvages avant la route en navette ou voiture privée.

Photo fournie par Sandals Dunn’s River

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Des exclusivités

Plusieurs exclusivités font de ce complexe une destination excitante où se (re)poser en amoureux. D’abord, les suites et villas fabuleuses. La suite Tufa offre un balcon avec vue sur la mer et une piscine privée vitrée, en plus d’un bain à remous. La villa Cobaya Sky, quant à elle, est nichée dans les jardins et possède une terrasse sur le toit complètement unique avec un télescope pour observer les étoiles, un bain à remous privé, une terrasse et l’accès direct à une piscine-rivière. Notre coup de cœur va à la suite Mammee Bay avec sa terrasse surplombant la plage, parfaite pour admirer les levers et couchers de soleil en toute intimité.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Ces chambres extraordinaires, et quelques autres viennent avec un service de majordome (« Butler Elite ») avec cellulaire afin de répondre rapidement à toutes vos demandes. Cela inclut également les réservations de chaises et lits balinais à la piscine ou à la plage avec une petite glacière contenant vos breuvages préférés. Difficile de résister à ce service exceptionnel qui permet de vivre des vacances de rêve sans le moindre souci.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Photo fournie par Sandals Dunn’s River

Se régaler tous les jours

Le Sandals Dunn’s River propose une vaste gamme de restaurants gastronomiques, 12 pour être exacte, dont un seul nécessite de réserver. Cuisines grecque et française réinventées, plats d’inspiration asiatique et italien, restaurant de sushis, casse-croûte aux saveurs de la mer, et le Jerk Shack où les spécialités jamaïcaines sont à l’honneur. Tout le monde y trouve son compte à toute heure du jour.

Photo fournie par Sandals Dunn’s River

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Café et rhum à l’honneur

Deux autres nouveautés font du Sandals Dunn’s River un lieu très spécial. Avec ses grains de café cueillis au sein des Blue Mountains, le Blüm sert chaque matin dès 6h votre boisson comme vous l’aimez, une tasse à la fois. En soirée, il faut essayer l’un (ou plusieurs) des 30 rhums des Caraïbes sur la carte du Dunn’s Rum Club dans une ambiance festive où la plupart des convives apprécient se rassembler.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Des moments magiques

Quelques moments magiques à ne pas manquer lors de votre séjour : marcher sur la plage au lever du soleil, vous laissez flotter sur l’un des matelas dans la piscine ou à la mer, et écouter l’instrumentaliste jouer des chansons populaires au petit matin.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

MAUDE CARRIER, Agence QMI

LE SANDALS DUNN’S RIVER EN BREF

À Ocho Rios en Jamaïque

5 étoiles

18 ans et +

260 chambres (2 catégories et suites (10 catégories), 12 villas (2 catégories)

12 restaurants, 9 bars et lounges

2 piscines d’eau douce et 2 bains à remous, une plage privée

1 spa ($)

Accès à de nombreuses activités nautiques motorisées et non motorisées

Offert en formule tout inclus par Transat, Vacances Air Canada et Vacances West Jet

MAUDE CARRIER, Agence QMI

À CONSIDÉRER

Le Sandals Dunn’s River est une propriété de luxe avec de nombreuses inclusions et le prix est en conséquence. Au moment de rédiger ces lignes, un forfait tout inclus pour janvier 2024 débute à 4 449$ par semaine selon le type de chambre choisie. Les suites et villas sont à partir de 8 179$ par semaine. Notez que les pourboires, sauf pour les majordomes, sont également inclus dans le prix.

La mer est hyper chaude, peu profonde et pratiquement sans vague donc idéale pour faire trempette et se laisser flotter pendant des heures.

Ceux qui préfèrent les gros complexes hôteliers très animés n'apprécieront pas nécessairement le côté intime et plus tranquille de cet hôtel.

MAUDE CARRIER, Agence QMI

Ce voyage a été rendu possible grâce à Sandals Dunn’s River.

À lire aussi: