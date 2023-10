La barbarie du Hamas : l’islamo-gauchisme sous toutes ses coutures

Quelle ignominie de voir ces gens de gauche et de la mouvance islamique, dont les « insoumis » de Jean-Luc Mélenchon, en France, et ces manifestants ayant défilé dans les rues de Montréal le 8 octobre, dénoncer Israël tout en appuyant le Hamas à mots cachés, prétendument au nom de la défense de l’autodétermination du peuple palestinien !

Il est assez instructif de constater que l’Iran a utilisé ces mêmes mots pour justifier la fourniture d’armes au Hamas, qu’elle finance et entraîne aux combats. De sérieuses suspicions sont d’ailleurs avancées par le Wall Street Journal visant l’Iran et les gardes de la révolution iranienne dans l’orchestration et les préparatifs de ce massacre bestial.

L’Iran, ce régime islamique qui aussi emprisonne et tue les femmes libres qui refusent de porter le voile.

Il faut dénoncer

Du côté d’une certaine gauche et d’une frange de notre intelligentsia, il n’y a eu aucune dénonciation de cette attaque barbare et horrifiante du Hamas contre le peuple juif. C’est le même scénario qui se répète, celui survenu lors de l’attaque meurtrière contre Charlie Hebdo, du massacre au Bataclan ou de la décapitation de Samuel Paty. En refusant de dénoncer ces atrocités islamistes, encore aujourd’hui, on se trouve immanquablement à cautionner tacitement des actes innommables, tout en invitant bien sûr les gens à ne pas sombrer dans le piège de l’islamophobie ! On peut parler ici d’accointances avec l’islamisme.

Cette attaque n'est pas différente des carnages accomplis par l’État islamique, Boko Haram ou Al-Qaïda. Les troupes islamistes du Hamas ont même éventré une femme enceinte, tiré sur les jambes d’enfants de 2, 5 ou 8 ans qui tentaient de s’enfuir avant de les liquider, et tué comme du bétail plus de 250 jeunes qui participaient à un rave party, sans oublier les personnes âgées et les femmes assassinées. Le kidnapping brutal de plus de 250 personnes s’apparente à du banditisme sans limites. Les abus et violences d’Israël en territoire palestinien occupé depuis 1949, même les plus oppressifs, ne peuvent justifier cette mise à sang du peuple juif.

Islamisme

Il faut bien se le dire, le Hamas est une organisation islamiste qui a progressivement supplanté l’Autorité palestinienne depuis les années 1980. Le Fatah et Mahmoud Abbas sont aujourd’hui totalement évincés de l’équation. La cause palestinienne, qui avait d’abord un caractère laïque et démocratique, a donc été kidnappée par l’islamisme, précisément après la révolution iranienne de 1979. L’expression de ce changement, c’est le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Hezbollah.

Le Hamas ne lutte pas pour l’indépendance démocratique de la Palestine. Ceux qui le croient parmi la gauche font preuve d’une grande naïveté ou d’une complicité avec l’islamisme. Dans le cas présent, nous avons affaire à une organisation islamiste et salafiste qui n’a aucun appétit pour la négociation. Elle veut faire des territoires palestiniens un État théocratique fondé sur la charia. Une dictature islamiste. Comme en Iran.

Aussi, le Hamas ne veut pas simplement détruire l’État d’Israël. Il veut liquider le peuple juif. On l’a bien vu dans les scènes d’horreur des derniers jours. En tirant avec leurs armes, les combattants du Hamas ne scandaient pas Libérons la Palestine ! Ils déchiquetaient les gens en clamant Allahou Akbar! , comme les djihadistes le faisaient dans les tueries de Paris. C'est donc le 11 septembre israélien qui a déferlé. Il s’agit d’une barbarie innommable !

André Lamoureux

Politologue - UQAM