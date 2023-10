Dans le cadre du cinquième anniversaire de la Fondation Yvon Michel, la soirée-bénéfice a permis d’amasser la somme de 201 200 $ pour financer un projet de recherche sur le cancer du sein métastatique en collaboration avec le Centre Universitaire de Santé McGill.

Photo fournie par David Laplante

La présidente fondatrice de la Fondation Yvon Michel, Stéphanie Drolet, est entourée des anciens Canadiens Patrice Brisebois, Serge Savard et Yvan Cournoyer, du président du groupe GYM, Yvon Michel, et du président d’honneur de la soirée, Éric Fortin.

Photo fournie par David Laplante

Sur la photo, on voit la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini, Stéphanie Drolet, Danielle Simard, une survivante du cancer du sein, et Yvon Michel.

Photo fournie par David Laplante

Yvon Michel et l’ancien capitaine du Canadien Guy Carbonneau, membre du Temple de la renommée du hockey, sont accompagnés de Stéphanie Drolet et de Lyne Robitaille, présidente et éditrice du Journal de Montréal.

Photo fournie par David Laplante

Stéphanie Drolet et Yvon Michel étaient heureux d’accueillir les médaillés paralympiques Aurélie Rivard et Benoît Huot.

Photo fournie par David Laplante

Les trois anciens champions du monde Lucian Bute, Marie-Eve Dicaire et Jean Pascal sont en compagnie de Stéphanie Drolet.

Photo fournie par David Laplante

Plusieurs médaillés olympiques étaient présents, dont Jean-Luc Brassard et Alexandre Bilodeau, qu’on aperçoit entourés d’Yvon Michel et de Stéphanie Drolet.

Photo fournie par David Laplante

Le montant record de 201 200 $ a été remis au docteur Peter Metrakos, photographié en compagnie d’Éric Fortin et de Stéphanie Drolet.

Photo fournie par David Laplante

Éric Fortin et Stéphanie Drolet sont en compagnie de Marie-Hélène Laramée, nouvelle présidente de la Fondation CUSM, et d’Edith Bolduc, directrice principale, Dons corporatifs.