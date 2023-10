«La légende du papillon»: un film d’animation inspirant

Les voix d’Antoine Desrochers, Catherine Brunet, Sophie Cadieux, Ludivine Reding ou encore Julie Le Breton donnent vie à La légende du papillon, qui compte également des chansons interprétées notamment par Patrice Michaud, Cœur de pirate, La Zarra ou Claudia Bouvette.

Patrick (voix d’Antoine Desrochers) est un jeune papillon monarque incapable de voler en raison d’une aile trop petite. Or, la cheffe Cora (voix de Julie Le Breton) est en train d’organiser la migration annuelle au cours de laquelle la nuée de papillons parcourra plus de 5000 km pour rallier le Mexique. La mère de Patrick, Marguerite (voix de Catherine Renaud), enjoint donc son fils de rester sur place. Mais voilà, son meilleur ami, Martin (voix de Sophie Cadieux), une chenille facétieuse, a une idée pour que les compères puissent effectuer le périple. Ils vont se cacher dans les fleurs d’asclépiades, transportées par Geneviève (voix de Catherine Brunet) et sa meilleure amie, Lily (voix de Ludivine Reding) sera aussi de l’aventure.

Photo fournie par Carpe Diem Film&TV

On le voit d’entrée de jeu, la réalisatrice Sophie Roy et les scénaristes Heidi Foss et Lienne Sawatsky ont pris soin de rendre les papillons attrayants et joyeux avec des corps mauves, des ailes orange et jaunes ainsi que des cheveux aux mèches bleues. Les insectes colorés se marient très agréablement aux décors riches – ceux, verts émeraude du début jusqu’au désert que traversera la nuée.

Le visuel n’est pas l’unique élément réussi. Les dialogues sont amusants et dynamiques... mais c’est surtout le scénario qui plaît. La manière dont les personnages attachants parviennent à surmonter leurs handicaps divers – dont Geneviève, notamment, qui a peur des hauteurs – est traitée avec un humour, une finesse et une empathie de bon aloi tout au long des 82 minutes de «La légende du papillon». De même, l’évident message écologique est intégré naturellement, rendant l’ensemble fluide et agréable.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Tout premier film d’animation mettant en vedette des papillons – eh oui! – et, de surcroît, entièrement fait chez nous, La légende du papillon est assuré de plaire aux enfants pas encore adolescents et de leur faire prendre conscience de la nécessité du soin à apporter à la faune et à la flore qui nous entourent.

La légende du papillon se pose dans les salles obscures dès le 13 octobre.

Note: 3,5 sur 5