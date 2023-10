Le Rouge et Or au CEPSUM: un environnement hostile qui plaît à un demi défensif de Laval

Moins de 48 heures avant de disputer le dernier match de sa carrière au CEPSUM en saison régulière, Maxym Lavallée se souvient des paroles de Glen Constantin à son arrivée avec le Rouge et Or en 2018.

«Glen nous disait qu’une victoire à Montréal était plus le fun que de gagner un Bol d’Or, a souligné le demi défensif de 6e année. À ma première saison en 2018, j’avais réalisé qu’il disait juste. Même si j’avais peu joué dans notre victoire (12 à 7) à Montréal, j’avais apprécié chaque instant.»

Lavallée adore se retrouver dans l’environnement hostile du CEPSUM. «C’est une des meilleures ambiances de football au Canada et j’adore jouer au CEPSUM. Le banc des joueurs est très près des gradins et on entend les cris des partisans. L’intimidation fait partie du sport et je suis bien dans cette ambiance.»

Qu’elles soient disputées au PEPS ou au CEPSUM, ces parties Rouge et Or-Carabins n’ont pas leur égal au Canada. «Je peux confirmer que ce sont les parties les plus le fun à jouer, a souligné Lavallée. La préparation est différente et tout le monde est excité.»

Lavallée se souvient très bien de sa dernière visite au domicile des Bleus. «Jouer au CEPSUM peut nous unir en raison de l’hostilité, mais peut aussi nous séparer quand ça va moins bien, a-t-il confié. À la Coupe Dunsmore 2021 quand ç’a commencé à mal aller, nous n’étions plus unis. Nous étions une équipe jeune, et on a beaucoup appris de cette expérience.»

Une attention spéciale pour Jonathan Sénécal

S’il aime jouer au CEPSUM, Lavallée est pleinement conscient que le match de samedi ne sera pas une partie de plaisir. «Jonathan Sénécal est un des meilleurs quarts-arrières au pays et ils ont de bons athlètes à toutes les positions, a-t-il souligné. L’important sera de progresser et jouer toutes les minutes. S’il faut retourner à Montréal pour la Coupe Dunsmore, on sera là. On ne se laissera pas définir par l’endroit où l’on va jouer.»

Sénécal connaît une saison du tonnerre. Il avait causé bien des problèmes avec ses jambes lors du premier match à Laval. En neuf courses, il avait amassé 129 verges, principalement en deuxième demie.

«On ne peut pas se permettre qu’il gagne encore 100 verges, a reconnu Constantin. Nos joueurs de ligne et nos secondeurs doivent être disciplinés dans leurs responsabilités en respectant leurs corridors de course.»

Sénécal est-il supérieur à Kyle Quinlan, qui a mené les Marauders de McMaster au titre de la Coupe Vanier en 2011 à Vancouver face au Rouge et Or? Un an plus tard à Toronto, Laval avait savouré sa revanche face à ces mêmes Maurauders et Quinlan. «Les deux possèdent un bon bras et une bonne vitesse, mais Jonathan est meilleur dans ses lectures.»