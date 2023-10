Les Blackhawks perdent Taylor Hall pour un bout de temps

Prochains adversaires du Canadien de Montréal, les Blackhawks de Chicago débarqueront au Centre Bell samedi sans le vétéran Taylor Hall, qui manquera au moins une semaine de jeu en raison d’une blessure subie mercredi.

Dans les premières secondes de la période médiane du match face aux Bruins de Boston, le vétéran a encaissé un coup dans l’angle mort du défenseur Brandon Carlo. Après la charge de son ancien coéquipier, il a effectué une autre présence sur la patinoire avant de retraiter au vestiaire. L’instructeur-chef Luke Richardson a précisé après la défaite de 3 à 1 des siens que le cas du hockeyeur sera évalué sur une base hebdomadaire.

«C’est malheureux. Nous allons devoir trouver un moyen de passer à travers. Il jouait vraiment du bon hockey pour nous, a déclaré le pilote, tel que rapporté par le site LNH.com. Il a essayé de revenir au jeu, mais il nous a indiqué qu’il ne se sentait pas assez bien. [...] En plus, nous étions à Boston, et il voulait vraiment tenter de revenir.»

Ayant obtenu une aide sur le premier but de la carrière de Bedard plus tôt dans la soirée, Hall a disputé la dernière saison avec les Bruins, amassant 36 points en 61 matchs. Au cours de l’été, les Hawks ont conclu une transaction pour acquérir Nick Foligno et le joueur d’avant.

«C’est vraiment décevant, a dit Foligno. C’est un ancien coéquipier, et c’est difficile à juger, mais il ne semblait pas avoir la rondelle, et il s’est retrouvé dans une position difficile. Je n’ai pas aimé la mise en échec et j’espère qu’il va bien s’en tirer.»

La Ligue nationale n’a pas sanctionné Carlo à ce jour.