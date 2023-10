Les propos du maire Marchand sur la piétonnisation du Vieux-Québec font réagir

La déclaration de Bruno Marchand d’augmenter le nombre de rues piétonnes l’été prochain dans le Vieux-Québec suscite de fortes réactions et des intervenants appellent la Ville à bien faire ses devoirs.

Actuellement en mission en Belgique, le maire de Québec a dit mercredi s’être inspiré de la Ville de Bruges où le centre historique fait de la place aux piétons et aux cyclistes.

«La piétonnisation du Vieux-Québec, on s’en va vers ça (...) Je tenais à ce qu’on vienne à Bruges parce que je voulais qu’on voie comment ils intègrent tout ça», a lancé le maire Marchand.

Un projet pilote de zone piétonne sur une dizaine de rues résidentielles dans le Vieux-Québec a été mis en place l’été dernier. L’expérience n’a pas fait que des heureux.

«D’avoir un quartier plus piétonnier, c’est dans nos cartons depuis longtemps. C’est pour régler certains problèmes de circulation des véhicules, des autocars touristiques», avance Michel Masse, président du Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ).

Stephanie Martin

Le projet pilote et des travaux ont eu des impacts sur la rue des Remparts qualifiée par un citoyen de «véritable autoroute».

«Il y a eu des problèmes de circulation, de coordination avec divers services de la Ville et de contrôle des accès. Il faudrait évidemment les corriger», ajoute M. Masse.

Du pour et du contre

La suggestion du maire divise profondément Yannick Parent, actionnaire des restaurants Bello et La Bûche sur la rue Saint-Louis, Le Clan sur des Jardins et d’hôtels dans le secteur. L’espace aux voitures a été réduit sur Saint-Louis pour élargir le corridor piétonnier.

«Je suis très pour et très contre le projet. Ç’a été mauvais pour le Bello, Le Clan et les hôtels. Les gens arrivent en voiture. Ç’a été très désagréable. Mais à La Bûche, on a eu un été record», nuance M. Parent.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

L’homme d’affaires assure cependant qu’il continuera de collaborer aux initiatives piétonnières, mais demande à la Ville de refaire ses devoirs. «La rue Saint-Louis permet de rentrer partout, ce n’est pas adéquat» d’y limiter la circulation, estime-t-il.

Propriétaire du restaurant Le Don sur la rue du Sault-au-Matelot, il pense cependant que l’horaire piéton du week-end sur la rue Saint-Paul pourrait être étendu aux autres jours de la semaine.

Enfin, il aimerait que les entraves pour les véhicules soient plus attrayantes, «ça faisait petit budget.»

«Il faut que ces commerces puissent fonctionner, que les citoyens puissent accéder à leur résidence et recevoir des visiteurs. La piétonnisation ce n’est pas nécessairement une interdiction des véhicules. Mais ceux qui n’ont pas d’affaire-là ne seront pas là», pondère Michel Masse du CCVQ.

Analyser d’abord

Pour le chef de l’opposition a entendu des critiques au sujet du projet pilote.

«C’est une expérience intéressante, mais on n’a pas encore fait le bilan de la piétonnisation cet été. L’écho que j’ai eu cet été c’est que les résidents ont trouvé ça difficile et compliqué. Nous sommes ouverts à regarder, mais ce n’est pas assuré que ça n’a que des avantages», affirme Claude Villeneuve.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBEC

«La piétonnisation, ça peut être intéressant à bien des endroits et à bien des moments. Sur les artères commerciales par exemple, quand on est en mesure d’offrir de l’animation et des activités. Mais une rue piétonnisée par un dimanche morne et gris, c’est triste», ajoute M. Villeneuve.

Les citoyens ont jusqu’au 16 octobre pour donner leur avis sur le projet sur le site internet de la Ville.

—Avec la collaboration de Dominique Lelièvre, de Stéphanie Martin et de Vincent Desbiens.