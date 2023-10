L’ouverture d’un site d’injection supervisée sème l’inquiétude chez les commerçants

L’ouverture d’un site d’injection supervisée d’inhalation de drogue dans le quartier Saint-Henri, à Montréal, est loin de faire l’unanimité.

En effet, après l’opposition des parents en raison de la proximité avec une école primaire, c’est maintenant au tour des commerçants de contester le projet.

Certains d’entre eux s’inquiètent pour la sécurité de leurs employés et de leurs clients. D’autres dénoncent le manque de communication.

«Ça ne nous emmènera pas des clients, ça va les éloigner», dit l’une d’eux.

Un autre marchand s’inquiète des conséquences que cela pourrait engendrer.

Écoutez l'entrevue avec Dr. Réjean Thomas, médecin et président-fondateur de la clinique médicale l’Actuel à l’émission d’Alexandre Dubé via QUB radio :

«La journée qu’ils n’auront pas leur drogue ou autre chose, il va falloir qu’ils quêtent dans le marché et ça nous fait peur beaucoup», dit-il.

«Près d’une école, près d’un marché public, on s’entend qu’on est inquiet parce qu’on ne sait pas comment ça va être géré et c’est déjà problématique les itinérants qui se promènent sur le marché. C’est inquiétant, mais en même temps, on sait que la population a besoin de ces centres-là», dit une autre personne interrogée par TVA Nouvelles.

Le site, situé près du marché Atwater, doit offrir une trentaine de studios pour des personnes sans logement et vivant avec une problématique de santé mentale ou de toxicomanie.

La Maison Benoît Labre, responsable du projet, n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.