Maisons, voitures, commerces: les provinces peuvent vendre les biens du crime organisé

Les provinces ont le droit de saisir et vendre des biens appartenant à des organisations criminelles, a indirectement statué la Cour suprême du Canada, jeudi, en refusant d’écouter les doléances des Hells Angels.

La branche britanno-colombienne du groupe de motards criminalisés espérait pouvoir se faire entendre par le plus haut tribunal au pays pour pouvoir empêcher la province du Pacifique de vendre trois de leurs bunkers. Or, la Cour Suprême a refusé d’entendre la demande d’appel des Hells, confirmant de facto que la province peut légalement saisir et revendre des biens d’organisations criminelles.

Cette annonce, qui met un terme à un bras de fer de 10 ans entre le gouvernement et les motards, a réjoui le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique.

«Mon message pour ceux qui sont impliqués dans le crime organisé, c’est que nous allons continuer de saisir vos bunkers, vos voitures de luxe, vos commerces et vos biens luxueux. Vous n’allez pas profiter des crimes que vous commettez en Colombie-Britannique», s’est exclamé Mike Farnworth par communiqué.

Les Hells Angels tentaient depuis une décennie d’empêcher la province de vendre trois de leurs bunkers saisis à Nanaimo, East Vanvouer et Kelowna. Le gouvernement pourra désormais revendre ces propriétés.

En parallèle, la province a récemment adopté une loi lui permettant d’exiger que des individus expliquent d’où provient leur fortune dans le cas d’une suspicion d’activité criminelle. Les informations obtenues pourraient ensuite mener à des saisies de biens qui seront ultimement revendus par le gouvernement.