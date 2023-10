Nouvel arrivage sur SAQ.com

Les quatre vins suivants ont été mis en vente aujourd’hui sur le site de la SAQ. Ils seront disponibles en exclusivité en ligne pendant 10 jours, puis en succursales. Santé!

Marcel Lapierre, Morgon 2022, France

38,75 $ - Code SAQ ​​11305344

Inspiré par les travaux de Jules Chauvet, négociant et microbiologiste, le regretté Marcel Lapierre et son cercle d'amis ont mené une révolution dans le Beaujolais dans les années 1980. La « bande des quatre » privilégiait des macérations carboniques à froid, suivies d'un élevage en barriques bourguignonnes neutres, sans sulfitage, dans la mesure du possible. Marcel Lapierre est décédé en 2010. Ses enfants, Mathieu et Camille, veillent sur le domaine depuis. Le Morgon des Lapierre était et demeure l’un des emblèmes du Beaujolais, faisant preuve d’une constance admirable, peu importe le millésime. Le 2022, malgré une maturité évidente, affiche une fraîcheur et une pureté éclatantes, révélant le gamay dans ce qu'il a de plus gouleyant, soyeux et caressant, avec une certaine complexité. Irrésistible !

**** $$$ 1⁄2

Sylvain Pataille, Bourgogne Aligoté 2021, France

30,75 $ - Code SAQ 14713458

Sylvain Pataille, vigneron à Marsannay, est un fervent défenseur de l’aligoté. Son entrée de gamme charme dès le premier nez avec ses parfums de poire et ses délicates notes de beurre. L’attaque est franche et nette, le milieu de bouche ne manque pas de volume et la finale est saline et élégante. Un excellent aligoté, plus cher que la moyenne, mais somme toute accessible dans le contexte actuel de la Côte d’Or. Pour apprécier pleinement sa texture, mieux vaut le servir frais, autour de 12°C, plutôt que froid. Et comme il évolue beaucoup au contact de l’oxygène, n’hésitez pas à le laisser respirer une trentaine de minutes en carafe.

**** $$$

Domaine de la Taille Aux Loups, Montlouis-Sur-Loire, Triple Zéro, France

37 $ - Code SAQ 12025301

Pendant plus de trois décennies, Jacky Blot a mené sa petite révolution à Montlouis, appellation voisine de Vouvray, jadis méconnue. Le charismatique vigneron s’est éteint en mai dernier à l’âge de 75 ans. Premier pétillant naturel de Montlouis, lancé en 1993, le Triple Zéro est issu de vignes de chenin blanc de plus de 50 ans et il est élaboré sans chaptalisation ni liqueurs de tirage ou de dosage – en d’autres mots, sans le moindre ajout de sucre. La mise en bouteille précède la fin des fermentations, d’où la présences de bulles, lesquelles s’affinent pendant un long élevage de 24 mois sur lies fines avant dégorgement. Complètement sec, fin et long en bouche, avec un registre de saveurs complexe, une structure digne de mention et une impression générale hautement rassasiante. C’est l’un des meilleurs (sinon le meilleur) « pet-nats » que j’aie goûté à ce jour.

**** 1⁄2 $$$ 1⁄2

Un petit dernier pour la route...

Los Bermejos, Malvasia Seco 2022, Lanzarote, Espagne

34 $ - Code SAQ 12951102

Je n’ai pas encore goûté le 2022, mais ça ne saura tarder. Le dernier millésime goûté (2019) m’avait laissé une excellente impression. Nettement moins parfumé que la plupart des malvoisies sur le marché, mais gorgé de saveurs de pêche, sur un fond minéral et salin qui rappelle la brise marine qui souffle sur Lanzarote. Los Bermejos est la deuxième bodega (en volume) de cette petite île située au large du Maroc, qui abrite d’ailleurs l’un des vignobles les plus spectaculaires sur la planète. La vigne s’y enracine dans des sols volcaniques noirs comme du charbon, souvent dans des cratères de 2 m de profondeur, où le raisin peut mûrir à l’abri des rafales de vent. Un vin blanc unique, à découvrir!