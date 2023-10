Paris sportifs: les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 13 octobre qui valent le détour.

Hockey : Penguins de Pittsburgh c. Capitals de Washington

Getty Images via AFP

Quoi de mieux qu’un duel entre les Penguins de Sidney Crosby et les Capitals d’Alex Ovechkin. Les deux formations de la section Métropolitaine ont rendez-vous au Capital One Arena pour ce qui sera la première partie de la saison 2023-2024 des «Caps». Historiquement, les affrontements entre ses deux grands rivaux sont toujours ponctués de beaucoup de buts. Lors des six derniers duels, six buts ou plus ont été inscrits dans quatre des six matchs. Dans les deux autres rencontres, ce sont cinq réussites qui ont été marquées.

Prédiction : Plus de 6,5 buts seront inscrits – 1,90

Soccer: France c. Pays-Bas

AFP

La France, bien en place en tête du Groupe B dans le cadre des qualifications pour le Championnat d’Europe, affronte les Pays-Bas, deuxièmes. Lors des sept dernières rencontres entre les deux nations, les Français sont ressortis vainqueurs à sept reprises, et plus de deux buts ont été inscrits dans quatre des sept parties. La puissance offensive des deux formations devrait être mise de l’avant, et on pourrait donc s’attendre à un match avec plusieurs buts.

Prédiction: Plus de 2,5 buts seront inscrits – 1,83

Soccer: Belgique c. Autriche

AFP

C’est la deuxième fois de l’histoire que les deux équipes croisent le fer, le premier duel ayant eu lieu le 17 juin dernier. La Belgique et l’Autriche s’étaient d’ailleurs séparées sur un match nul par le pointage de 1 à 1. On devrait avoir le droit à un match une fois de plus équilibré. Ceci étant dit, la Belgique a pris l’habitude de commencer ses matchs sur les chapeaux de roues. En effet, lors des huit derniers matchs à l’extérieur, les Diables rouges ont marqué au moins un but en première demie à chacune des joutes qualificatives pour l’Euro. Comme le dit un célèbre proverbe, le passé est garant du futur.

Prédiction: la Belgique marque plus de 0,5 but en première demie – 2,05