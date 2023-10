Plus de 50 accusations de fraude: elle s’invente une maladie en phase terminale

Une femme de 28 ans de la ville de Moose Jaw, en Saskatchewan, fait face à 53 accusations de fraude pour s’être inventé une maladie en phase terminale afin d’obtenir du support auprès de ses concitoyens.

Katelyn Marie Ann Carle, 28 ans, aurait fraudé pour environ 16 000$ à des entreprises locales et d’autres résidents, en mettant sur pieds des collectes de fonds et «d’autres aides financières» sous prétexte d’une maladie incurable, a indiqué mercredi le Service de police de Moose Jaw.

«Les personnes qui ont aidé à organiser les collectes de fonds n'étaient pas complices de ces infractions», a précisé le corps policier par écrit.

La femme aurait poursuivi son subterfuge durant un peu plus d’un an, entre décembre 2021 et janvier 2022, avant d’être pincée.

La police serait actuellement à la recherche d’autres potentielles victimes de la fausse patiente, et invite tous ceux qui auraient été fraudés ou approchés par la femme à contacter l’équipe d’enquête au (306) 694-7600.