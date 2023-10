Procès de Goûchy Boy pour agression sexuelle: un «climat de peur» dans sa relation amoureuse avec la plaignante

Le comédien Goûchy Boy qui fait face à la justice pour avoir agressé sexuellement une ancienne fréquentation rencontrée sur un plateau de tournage aurait instauré un climat de peur et de manipulation dans sa relation avec elle, au point où elle craignait de le laisser.

«J’étais sa marionnette, je ne réfléchissais plus par moi-même. J’avais peur, j’étais prise là-dedans», a confié la présumée victime de Goûchy Boy lors d’un minutieux contre-interrogatoire.

Le comédien, de son vrai nom Ugochukwu Chijoke Onyechekwa, est accusé d’avoir agressé sexuellement, séquestré et harcelé son ancienne flamme qu’il avait rencontrée sur un plateau de tournage.

Leur relation d’abord fusionnelle aurait rapidement dérapé, selon la femme dont l’identité est protégée par la cour. Puis lors d’une nuit dans une chambre de motel en 2018, il aurait forcé une relation sexuelle malgré ses refus.

Le procès qui a débuté en mai dernier se poursuivait aujourd’hui au palais de justice de Longueuil. L’acteur de 52 ans est entre autres connu pour son rôle du gardien de prison Koffi Yatabéré dans la populaire série télé Unité 9 ainsi que pour ses apparitions dans 19-2 et Cheval-Serpent.

Un mauvais quart d’heure

Lors du contre-interrogatoire, l’avocate de la défense, Me Kristina Markovic, a longuement questionné la plaignante sur des textos envoyés après la présumée agression.

Dans les messages présentés au juge Christian Jarry, elle s’inquiétait notamment de l’état de santé de Goûchy Boy ou encore lui a demandé s’il avait du temps pour la voir.

«Pourquoi vous lui avez proposé ça?» lui a demandé Me Markovic.

«Souvent je tombais dans son jeu, on se reparlait, a expliqué celle qui craignait carrément pour sa sécurité. Il m’avait dit qu’il n’allait jamais me laisser... et que si un jour il me laissait, j’allais vivre un mauvais quart d’heure parce que ça voudrait dire que j’aurais fait quelque chose de pas correct.»

La femme qui rend son témoignage derrière un paravent a expliqué avoir attendu la fin des tournages pour mettre fin à sa relation avec lui parce qu’elle espérait ne plus le croiser après.

Elle avait aussi eu peur qu’il mette ses menaces à exécution: «Il avait des vidéos de moi nue. Il disait qu’il allait mettre ça sur Facebook, qu’il allait donner ça à mes collègues.»

Honteuse

Après leur rupture, l’accusé se serait rendu à plusieurs reprises jusqu’à son domicile situé à plusieurs heures de route de chez lui.

«J’ai fait plusieurs tentatives de le laisser, mais il revenait à la charge», a-t-elle dit. Assis dans la salle, l’accusé riait derrière son masque en entendant certaines réponses.

La plaignante a été fâchée contre elle et a même ressenti de la honte de s’être retrouvée dans cette situation. «Il avait une emprise sur moi. [...] J’ai consulté, je suis allée chercher de l’aide pour m’en sortir», a-t-elle expliqué.

Le procès se poursuit demain.

Goûchy Boy a subi un premier procès pour agression sexuelle en 2021, mais il a été acquitté. Dans un autre dossier, un troisième procès l’attend pour une agression sexuelle qui serait survenue sur une personne de moins de 14 ans en 1990.