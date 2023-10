Quelques entreprises d’ici sont bien présentes en Israël

Le Québec a relativement peu de liens économiques avec Israël. L’an dernier, les échanges commerciaux entre le Québec et l’État hébreu ont été d’un peu plus d’un demi-milliard de dollars. Quelques entreprises d’ici sont toutefois bien présentes là-bas.

Nuvei

Photo tirée du site web de Nuvei

La firme montréalaise de paiements électroniques compte, selon LinkedIn, environ 290 employés en Israël, soit 15% de ses effectifs totaux. Le chef du développement technologique du groupe, Max Attias, réside dans le pays. Il travaillait auparavant pour SafeCharge, une entreprise que Nuvei a acquise en 2019 avec le soutien financier de la Caisse de dépôt et placement.

WSP Global

La multinationale québécoise d’ingénierie a un bureau près de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv. Une centaine d’employés y travaillent, selon LinkedIn. WSP n’a pas répondu à une demande du Journal qui voulait savoir si l’entreprise a pris des mesures spéciales compte tenu de la situation actuelle en Israël.

Aldo

Capture d'écran du site web aldoshoes.co.il

Le Groupe Aldo est présent en Israël depuis 1995. C’est le troisième pays où l’entreprise d’Aldo Bensadoun a mis les pieds après le Canada et les États-Unis. Le détaillant compte aujourd’hui une trentaine de magasins en Israël, tous opérés par des franchisés. «Nous sommes en contact avec eux et nous pouvons confirmer qu’ils sont sains et saufs, ainsi que les associés de nos magasins. Nos magasins seront fermés jusqu’à nouvel ordre et nous suivons la situation de très près», a indiqué Aldo dans un courriel.

Claridge

Capture d'écran du site web de Claridge Israel

En 2015, Claridge, une société de portefeuille de la famille Bronfman, et la Caisse de dépôt ont mis sur pied Claridge Israel, une coentreprise établie à Tel-Aviv, en Israël. Son objectif: investir dans les secteurs «de la technologie civile et de l’innovation». En 2020, Sweet Park Capital, une société de la famille Bensadoun (Aldo), s’est ajoutée au duo comme associé et investisseur. Claridge soutient avoir investi «plus de 800 M$» en Israël au cours des 20 dernières années. Dans son plus récent rapport annuel, la Caisse évaluait sa participation dans Claridge Israel à plus de 150 M$.

Dorel Industries

Dorel Industries Inc.

Le fabricant montréalais a acquis en 2014 la marque israélienne de produits pour enfants Tiny Love. Une trentaine de personnes travaillent toujours au siège de cette dernière, à Tel-Aviv, selon LinkedIn.

Air Canada

Capture d'écran du site web d'Air Canada

Depuis dimanche, le transporteur montréalais a annulé ses vols reliant Tel-Aviv à Montréal et à Toronto. L’interruption doit durer au moins jusqu’à samedi. «Air Canada reprendra ses activités à destination de Tel-Aviv dès que la situation se sera stabilisée», indique l’entreprise sur son site web.