Qui sont les Canadiennes possiblement détenues par le Hamas?

À ce jour, trois Canadiens ont été tués et quatre manquent à l’appel depuis l’attaque du Hamas contre Israël, selon Ottawa. Parmi les disparus, trois Canadiennes ont possiblement été enlevées par le Hamas pour servir d’otages, craignent leurs familles.

Shir Georgy

Cette jeune Canadienne de 22 ans participait au festival de musique Tribe of Nova, à l’image des Canadiens Ben Mizrachi et Alexandre Look, tués sur place.

Lorsque l’assaut du Hamas a débuté, la jeune femme s’est mise à l’abri dans un refuge sécurisé avec d’autres fêtards et une policière, tandis que le massacre se déroulait à l’extérieur. Les dernières images d’elle la montre affalée contre un mur, en état de choc, un cellulaire à la main.

Le père de Shir, Romen Georgy, a raconté au «Toronto Star» avoir réussi à joindre sa fille pendant l’assaut. Celle-ci lui a expliqué où elle se trouvait et qu’elle était correcte.

Cependant, les assaillants ont fini par prendre d’assaut le refuge. «Apparemment, la policière leur a dit, lorsque le Hamas est arrivé, que s’ils voulaient survivre, ils devraient courir pour leur vie. Ils se sont tous séparés et se sont mis à courir», a relaté au «Star» la tante de Georgy, Michal Bougamin.

Deux des amis de la jeune femme ont été tués, tandis qu’un autre a été blessé par l’explosion d’une roquette. Par contre, la famille ne sait toujours pas si Shir est parvenue à s’enfuir, si elle a été tuée ou si elle a été emmenée. Son corps n’a pas été retrouvé et elle ne semble pas être dans aucun hôpital, mais elle ne figure pas non plus sur les listes officielles des otages, a expliqué la famille.

Son téléphone a été répertorié sur le réseau cellulaire pour la dernière fois près du Kibbutz Be’eri, lui aussi assailli par les membres du Hamas qui y ont fait le plein d’otages.

Vivian Silver

Vivian Silver, 74 ans, est originaire de Winnipeg, mais était retourné en Israël il y a 50 ans et vivait dans le Kibbutz Be’eri, où environ 120 personnes ont été tuées par le Hamas et des dizaines d’autres prises en otages.

Militante pour la paix engagée au sein de l’organisme Women Wage Peace et dans d’autres organisations, Mme Silver s’était donnée pour mission de fournir de l’aide humanitaire à la population de la bande de Gaza.

Au moment de l’assaut, la septuagénaire a trouvé refuge dans un placard, mais n’a finalement pas pu échapper au Hamas.

Son fils, Yonathan Zeigen, a raconté à divers médias avoir pu parler à sa mère samedi, en pleine attaque.

«Nous avons écrit des messages jusqu'au moment où elle m'a dit qu'ils étaient à l'intérieur de la maison. Et c'est tout», a-t-il confié à CTV News.

Le Comité des Affaires politiques canadiennes juives a laissé entendre qu’elle pourrait faire partie des otages du Hamas.

Tiferet Lapidot

Âgée de 23 ans, Tiferet Lapidot participait elle aussi au festival de musique Tribe of Nova.

Lors de l’assaut du Hamas, la jeune femme a tenté de se cacher. «Elle a appelé sa mère et a dit "je me cache dans un buisson. Ils tirent autour de moi. J’essaie de sauver ma peau" et la conversation a coupé», a raconté son cousin, le Montréalais Oran Zlotnik, à CTV News.

Sa famille n’a pas eu de nouvelles depuis.

Son père, Ohad Lapidot, est convaincu que sa fille a été enlevée par le Hamas.



«Malheureusement, durant la récente attaque contre l’État d’Israël, ma fille a apparemment été prise en otage par le Hamas», confie-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

«Nous ne dormons plus la nuit. Nos journées sont devenues un long cauchemar. [...] Je veux serrer ma fille dans mes bras, c’est tout», a poursuivi M. Lapidot en critiquant le manque d’efforts que déploie le gouvernement canadien, à ses yeux, pour l’aide à retrouver sa fille.