Rapatriement commencé en Israël: un premier avion quitte Tel-Aviv avec 130 Canadiens à bord

OTTAWA | Un premier vol d’évacuation des Forces armées canadiennes a quitté la capitale israélienne, selon le ministre de la Ministre de la Défense nationale, Bill Blair.

«Je peux confirmer que le premier vol d'évacuation des Forces armées canadiennes a décollé de Tel Aviv avec environ 130 passagers à bord», a exprimé sur X le ministre Blair.

Ottawa doit faire le point plus tard en après-midi sur ces efforts de rapatriements exceptionnels.

Deux appareils de l’Aviation royale canadienne ont été mobilisés afin de faire la navette entre Tel-Aviv et Athènes, où les évacués pourront prendre des vols d’Air Canada pour revenir au pays à partir de la capitale grecque.

Les citoyens canadiens et les résidents canadiens permanents, et leurs conjoints et enfants, pourront se prévaloir des vols qui partiront de l’aéroport de Tel-Aviv.

Environ 1000 personnes dans la région souhaiteraient quitter, un nombre qui pourrait être appelé à augmenter, selon Ottawa.

Le dernier bilan fourni par Affaires mondiales mercredi soir indique que 4227 Canadiens se sont inscrits auprès des services consulaires à l’étranger en Israël et 475 dans les territoires Palestiniens.

Les Canadiens qui souhaitent rentrer au pays à partir de la Cisjordanie et à Gaza n’ont pour l’instant aucune option de rapatriement.

Le Canada n’a pas l’habitude d’organiser un rapatriement d’urgence lorsque des vols commerciaux sont disponibles, ce qui est le cas.

Des vols en partance de l’aéroport Ben Gurion de Tel Aviv vers Rome, Paris, New York ou encore Londres sont prévus.

Or, la ministre Mélanie Joly a soutenu mercredi que la forte demande de Canadiens coincés souhaitant regagner le Canada, jumelé à la rareté des options de retour, justifie cette opération.