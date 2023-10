Record de cotes d’écoute pour les débuts de Connor Bedard

Connor Bedard pique assurément la curiosité des amateurs de hockey, qui se plaisent à découvrir le phénomène, à la lumière des cotes d’écoute records pour ESPN lors de son premier match dans la LNH, mardi.

• À lire aussi: Voici ce qu'il advient des 10 premiers joueurs repêchés dans la LNH en 2023

• À lire aussi: Nick Suzuki parle en français dans une publicité

Le réseau a laissé savoir que 1,431 million de téléspectateurs en moyenne avaient regardé Bedard inscrire son premier point dans une victoire de 4-2 des Blackhawks de Chicago aux dépens des Penguins de Pittsburgh.

Selon Sports Media Watch, il s’agit du match le plus regardé à vie sur le câble, en dehors des matchs de la Classique hivernale.

Le duel a aussi attiré le plus vaste auditoire pour une soirée d’ouverture depuis le début de la saison 2013. À titre comparatif, dans la même case horaire l’an dernier, le match d’ouverture entre le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York avait aimanté deux fois moins de téléspectateurs, soit 744 000.

Mardi, les deux autres matchs au programme ont été nettement moins populaires que celui impliquant Bedard et les Hawks. Les Predators de Nashville et le Lightning ont attiré 598 000 téléspectateurs, tandis que les champions de la coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas, ont obtenu des cotes d’écoute de 691 000 personnes pour leur duel initial face au Kraken de Seattle.

Plus près de chez nous, TVA Sports a aussi observé un intérêt marqué pour le jeune prodige avec une pointe à 300 000 téléspectateurs vers la fin du match. En moyenne, 205 000 amateurs ont épié les faits et gestes de Bedard, ce qui en fait l'un des matchs les plus écoutés en dehors de ceux impliquant le Canadien.

Le réseau ESPN a accordé plus de temps d’antenne à la LNH récemment dans ses différentes émissions. Connor Bedard a même été reçu au populaire Pat McAfee Show, qui consacre la vaste majorité de son créneau à la NFL.

Les débuts de Bedard ont été troisièmes aux États-Unis mardi en termes de cotes d’écoute pour les différents matchs sportifs diffusés, derrière les deux duels éliminatoires du jour au baseball majeur, opposant les Orioles de Baltimore aux Rangers du Texas (4,139 millions) et les Twins du Minnesota aux Astros de Houston (2,723 millions).

À voir aussi :