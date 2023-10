[SONDAGE] SAAQclic: des employés songent à démissionner

Le nouveau système SAAQclic ne fait pas seulement rager les citoyens. Près de la moitié des employés affectés au service à la clientèle affirme avoir vécu une hausse importante de l’anxiété et 60% songent désormais à quitter le navire.

Le virage numérique bâclé mine le moral des troupes à la SAAQ, selon un sondage mené par le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) entre le 15 et le 24 septembre derniers.

Le syndicat a consulté 517 de ses quelque 2000 membres au sein de la société d’État, principalement des techniciens en administration, des préposés aux permis et à l’immatriculation, des préposés aux renseignements et des agents d’indemnisation.

Principal constat: l’arrivée de SAAQclic a fait augmenter la charge de travail, non seulement durant la phase d’implantation chaotique, mais encore à ce jour.

En effet, 49% des répondants qui étaient déjà à l’emploi de la SAAQ au printemps dernier affirment qu’ils doivent travailler plus fort aujourd’hui pour répondre à la clientèle.

Plus de problèmes

Pour expliquer cette tâche accrue, les répondants ont cité plusieurs raisons (plus d’une réponse pouvait s’appliquer).

Ainsi, les employés dénotent des pertes de temps liées aux erreurs dans le système (71%), des manipulations informatiques plus nombreuses (45,3%), ainsi que des interactions avec la clientèle plus longues (44,5%) et plus fréquentes (30,7%), etc.

Une personne sur quatre notait également une diminution du personnel dans son unité administrative.

Bye bye SAAQ

En conséquence, 48,8% des répondants affirment que le virage numérique a «fortement augmenté leur niveau d’anxiété au travail» et 27,6% disent avoir remarqué une hausse légère.

Mauvaise nouvelle pour la société d’État en cette période de pénurie de main-d’œuvre, l’arrivée de SAAQclic a «fortement augmenté le désir de quitter la SAAQ» pour 33% des personnes sondées. Près de 27% ont aussi affirmé que leur désir de partir a augmenté «légèrement».

Ces données font craindre un «exode» au président du SFPQ. «Le fait d’amener SAAQclic a créé de gros changements dans le travail de nos gens. La surcharge de travail est arrivée à ce moment-là et elle demeure après», constate Christian Daigle en entrevue.

«Les gens vont regarder ailleurs», puisque des emplois similaires dans le domaine municipal ou au privé offrent de meilleures conditions de travail, prédit Christian Daigle, dont le syndicat négocie présentement le renouvellement des conventions collectives avec Québec.

Retour à la normale

Pourtant, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, déclarait récemment dans une lettre aux employés que les activités de la SAAQ étaient revenues à la normale en août dernier.

La ministre, dit M. Daigle, a peut-être été mal informée. Parce que, s’il s’agit de la nouvelle normalité, dit le président du SFPQ, «il n’y a personne qui va vouloir rester dans ces conditions-là».

Quelques problèmes encore rencontrés

Mauvais montant remboursé ou réclamé au citoyen

Long délai d’attente pour des remboursements

Avis de renouvellement de permis reçu sans raison

Employés incapables d’inscrire des données

Mauvaises données transférées aux corps policiers

Erreurs dans le nombre de points attribué à des conducteurs étrangers

Source : informations recueillies par le SFPQ