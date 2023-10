Tennis : Gabriel Diallo défait un ancien numéro 3 mondial

Le Québécois Gabriel Diallo a ajouté une autre belle prise à son tableau de chasse, jeudi, en défaisant l’Autrichien Dominic Thiem dans un match du tournoi de tennis de Bratislava, un événement du circuit Challenger.

Le 164e joueur mondial l’a emporté en trois manches de 6-1, 4-6 et 7-6 (5) aux dépens de l’ancien numéro 3 du circuit de l’ATP et favori de la compétition lors d’un affrontement de deuxième ronde.

Âgé de 22 ans, le vainqueur a plus de deux heures pour renverser l’actuel détenteur du 72e échelon de l’échiquier international. Ses 15 as et son pourcentage de points gagnés de 82 % sur ses premiers services lui ont permis de prendre rendez-vous au tour suivant avec le Slovaque Lukas Klein (149e).

Dernièrement, Diallo s’est distingué en disposant entre autres de l’Italien Lorenzo Musetti (18e au monde) au cours d’un match de la phase des groupes de la Coupe Davis en septembre. Un mois auparavant, il a retenu l’attention en éliminant au premier tour de l’Omnium Banque Nationale de Toronto le Britannique Daniel Evans, à l’époque 21e de l’ATP.