Une ex-dirigeante du parti de Valérie Plante accusée de fraude électorale

Projet Montréal, la formation politique de la mairesse Valérie Plante, se trouve dans l’eau chaude pour des dépenses électorales. Élections Québec a remis un constat d’infraction pour «manœuvre électorale frauduleuse» à une ancienne dirigeante du parti.

La directrice générale du parti de 2015 à 2018, Marie Depelteau-Paquette a reçu à la fin septembre un constat d’infraction pour avoir aidé l’agente officielle à transmettre «un rapport de dépenses électorales incomplet ou qui contenait une mention ou un renseignement faux».

Les faits remontent à la campagne électorale municipale de 2017, soit celle qui a porté Valérie Plante et son parti à la tête de Montréal pour la première fois.

Selon des informations obtenues par notre Bureau d’enquête, des employés d’Élections Québec ont passé plusieurs mois à éplucher des documents financiers de Projet Montréal dans cette affaire. Les enquêteurs auraient découvert que des dépenses de plusieurs dizaines de milliers de dollars auraient été dissimulées par le parti.

Mme Depelteau-Paquette, qui ne travaille plus pour Projet Montréal ou ses élus depuis août 2022, a plaidé non coupable à cette accusation de «manœuvre électorale frauduleuse». Les dates des audiences devant la cour ne sont toujours pas connues.

Heures supplémentaires

«Il y a eu une omission comptable dans la déclaration des heures supplémentaires travaillées par certains employés de Projet Montréal pendant la période électorale», explique la directrice des communications du parti, Virginie Gagnon.

Selon Projet Montréal, même si ces heures avaient été déclarées à Élections Québec, le plafond de dépenses admissibles n'aurait pas été dépassé.

Elle ajoute que «cette erreur a été corrigée dès sa découverte» et que «des procédures ont été mises en place pour éviter que cela ne se reproduise plus».

Si elle est reconnue coupable, Marie Depelteau-Paquette, qui travaille aujourd’hui pour l’Office de participation publique de Longueuil, est passible d’une amende minimale de 5000$ et pourrait perdre le droit de se livrer à du travail partisan ou de se présenter à des élections pendant cinq ans.