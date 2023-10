Une première victoire pour Drouin et l'Avalanche

Jonathan Drouin a savouré la victoire à son premier match dans l'uniforme de l'Avalanche, grâce à un gain de 5 à 2 contre les Kings.

Le Québébois a récolté une mention d'aide en première période sur le but de Nathan MacKinnon en avantage numérique.

Les gros canons de l'Avalanche ont vraiment connu un fort match. MacKinnon (1 but, 2 aides), Rantanen (2 buts, 2 aides) et Cale Makar (1 but, 1 aide) ont tous noirci la feuille de pointage.

Chez les Kings, Philip Danault s'est fait complice du but de Carl Grundstrom.

Pour sa part, Pierre-Luc Dubois disputait un premier match avec les Kings. Il a terminé la rencontre avec une fiche de -1 et 3 tirs au but.

Boeser s’occupe des Oilers

Brock Boeser a marqué quatre buts dans la victoire de 8 à 1 des Canucks contre les Oilers.

L’attaquant est le 10e joueur de l’histoire à inscrire quatre buts lors d’un match d’ouverture. Voyez les buts de Boeser ci-dessous.

Connor Garland, Elias Pettersson, JT Miller et Dakota Joshua sont les autres buteurs pour Vancouver.

Du côté des Oilers, Leon Draisaitl a trouvé le fond du filet sur des aides de Connor McDavid et Evan Bouchard. Voyez son but ci-dessous.

Devant le filet pour les Canucks, Thatcher Demko a quitté la rencontre en 3e période. Selon le journaliste Thomas Drance, un virus circule dans le vestiaire des Canucks et le gardien ne semblait pas à 100%.

Casey DeSmith a donc complété la rencontre comme gardien pour Vancouver.

Lindholm joue les héros pour Calgary

Elias Lindholm a marqué avec 1:31 à faire en troisième période pour permettre aux Flames de l'emporter 5 à 3 contre les Jets. Voyez son but ci-dessous.

Auparavant, Calgary avait pris les devants trois fois dans la rencontre, mais à chaque occasion, Winnipeg avait créé l'égalité.

Après le but de Lindholm, Andrew Mangiapane a inscrit le but d'assurance dans un filet désert. Il s'agissait de son deuxième but du match. MacKenzie Weegar et Rasmus Andersson sont les autres buteurs pour les Flames.

Le Québécois Jonathan Huberdeau a récolté une mention d'aide et une fiche de +1 en 18:32 de temps de glace.

Du côté des Jets, la réplique est venue des bâtons de Kyle Connor, Alex Iaffalo et Mark Scheifele.