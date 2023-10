Vidéos troublantes d’otages: des écoles exhortent les parents à interdire les réseaux sociaux à leurs enfants

Devant les nombreuses prises d’otages en Israël, des écoles ont exhorté les parents à supprimer toutes les plateformes sociales des cellulaires de leurs enfants, craignant qu'elles ne deviennent un outil des groupes terroristes pour véhiculer des vidéos troublantes.

«On ne peut pas permettre à nos enfants de regarder ce genre de choses. Il est également difficile – voire impossible – de contenir tous ces contenus sur les réseaux sociaux», a martelé l’Association des parents d’élèves d’une école de Tel-Aviv, en Israël, qui s’attend à voir bientôt apparaître des images troublantes d’otages «suppliant pour leur vie» sur les différentes plateformes, a rapporté CNN jeudi.

Des écoles des États-Unis et du Royaume-Uni ont également emboîté le pas pour avertir les parents quant au fait que le groupe Hamas, qui a mené samedi des attaques terroristes en Israël, pourrait exploiter les algorithmes des réseaux sociaux pour mener une guerre psychologique contre les juifs ou les Israéliens partout dans le monde, selon le média américain.

Elles recommandent carrément de désactiver ou de supprimer les applications sociales, telles qu’Instagram, Facebook, X et TikTok, des téléphones.

«Des informations graphiques et souvent trompeuses circulent librement, augmentant les craintes de nos étudiants. ... Les parents devraient discuter des dangers de ces plateformes et interroger quotidiennement leurs enfants sur ce qu'ils voient», a ajouté le directeur d’une école du New Jersey aux États-Unis, dans un courriel destiné à plusieurs écoles juives, selon CNN.

D’autant plus qu’il peut devenir difficile de discerner le vrai du faux lorsqu’une vague d’images inonde une plateforme.

Dans la dernière semaine, une fausse vidéo tirée du jeu vidéo Arma 3 et visionnée à plus de 500 000 reprises sur X, accompagnée du hashtag #PalestineUnderAttack («Palestine sous attaque», en français) aurait notamment allégué qu’un avion aurait été abattu par les Israéliens en réponse à l’attaque des Hamas, selon CNN.