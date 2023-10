11 looks assortis du couple Victoria et David Beckham au fil du temps

Alors que la série documentaire en quatre épisodes Beckham fait un tabac sur Netflix, le magazine W a eu l’idée de créer un album souvenir de certains des looks les plus mémorables (et toujours assortis) du couple formé de Victoria (Posh Spice) et David Beckham.

Ajoutons à cela les photos publiées par le célèbre sportif le 4 juillet 2021, en l’honneur de ce qui était alors leur 22e anniversaire de couple, et on se retrouve avec de petites perles de « tenues assorties » aux goûts (ou pas) du jour et de l’époque.

1998

Le couple annonce ses fiançailles alors qu’il porte des chandails noirs à col roulé assortis.

1999

Cheveux courts, pantalons et vestes de cuir noir; le couple s’apprêtait-il à sauter sur une motocyclette pour prendre la poudre d’escampette? Non, il assistait plutôt à une fête organisée par Versace.

2000

Encore plus de vestes de cuir pour un David Beckham à la tête rasée et une Victoria qui ne savait pas encore qu’elle allait devenir une designer réputée.

2001

Avec sa chemise blanche sous un veston beige, David faisait un clin d’œil au look complètement immaculé de sa douce.

2003

Un style royal pour le couple le jour où le sportif recevait le prix de l’Ordre de l’Empire britannique des mains de la reine Elizabeth.

2003

Décidément, le couple aime particulièrement le blanc. Ici aux MTV Movie Awards en 2003.

2005

Comme cela fait du bien de voir le couple habillé, pour une fois, simplement et porter des jeans comme le fait le commun des mortels. Le tout en étant coordonné, évidemment.

2011

Le couple habillé sobrement pour assister au mariage de l’année : celui du prince William et de la princesse Kate.

2014

Magnifiques en noir et blanc sur le tapis rouge du Met Gala 2014. Victoria porte ici une de ses créations.

2015

Le couple, tout de noir vêtu, à son arrivée au gala "Savage Beauty" d'Alexander McQueen en 2015.

2023

« Fashionable » à souhait avec leurs lunettes de soleil, un complet en lin pour lui et une robe rose pâle pour elle, au défilé du styliste française Jacquemus à Versailles auquel la paire est arrivée en bateau-taxi.