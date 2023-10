11 chalets à louer à Tremblant pour un séjour douillet

Il a tardé, mais ça y est, l’automne est bel et bien installé. Et quoi de mieux qu’un chalet pour profiter des couleurs et des jours froids qui vont bientôt arriver? On vous propose ici une liste de beaux chalets à louer en famille, en couple ou entre amis dans le secteur de Tremblant, au cœur des Laurentides.

Voici 11 chalets à louer à Tremblant et dans les environs:

À Mont-Tremblant

À distance de marche du Mont-Tremblant et du village de ski de Tremblant, ce chalet promet une plage privée au bord du lac Tremblant, une vue sur une cascade ainsi qu'un sauna. Les hôtes disent que vous aurez l’impression d’être dans les bois tout en étant près de tout.

Avec spa

Jusqu’à 7 personnes / 3 chambres / 2,5 salles de bain

Chiens acceptés

À partir de 205$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/xkXdQk

Ce chalet familial est situé au centre-ville de Mont-Tremblant et est entouré d’arbres matures, selon ce que l’on peut lire sur Airbnb. L’hôte raconte que le chalet a été bâti et nommé en l’honneur de son arrière-grand-mère dans les années 1960, et qu’il a depuis été entièrement rénové avec toutes les commodités.

Avec sauna

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres / 1,5 salle de bain

Chiens non acceptés

À partir de 170$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/R5YV9g

Un petit nid tout équipé situé au bord de la rivière du Diable à quelques minutes des stations Tremblant et Mont-Blanc, ainsi que d’une piste cyclable. Accès à une plage, possibilité de faire des feux de camp dehors.

Sans spa

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres / 1 salle de bain

Chiens acceptés

À partir de 150$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/Y94zzR

Cette maison lumineuse de deux chambres est située sur un terrain boisé à 7 minutes de la station Tremblant et à 10 minutes du village de Mont-Tremblant. Sur Airbnb, l'hôte précise que le logement, nouvellement décoré, est équipé de «tous les petits conforts dont on peut avoir besoin en voyage».

Sans spa

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres / 1 salle de bain

Chiens acceptés

À partir de 113$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/Kj255x

À Lac-Supérieur

Le Metsa est un grand chalet au design contemporain situé en nature à 20 minutes de route de Tremblant. Parmi les gros «plus» de l’hébergement: son spa 6 places, son sauna 6 places, son foyer extérieur avec bois fourni et ses immenses et nombreuses fenêtres.

Avec spa

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres / 2,5 salles de bain

Chiens non acceptés

À partir de 304$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/xkXdd5

Entouré d’arbres dans une rue calme du côté nord de Tremblant et près du parc national du Mont-Tremblant, le BOHEM est un chalet contemporain, lumineux et tout équipé. Les clients jouissent d’un spa privé pour 6 personnes, d’une véranda avec moustiquaire et chauffe-terrasse (en été et en automne), d'un balcon, d’un BBQ et d'un foyer extérieur.

Avec spa

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres / 1 salle de bain

Chiens non acceptés

À partir de 351$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/9gxooy

À 7 minutes du côté nord de Tremblant, ce chalet de luxe de trois étages offre – entre autres – quatre chambres avec de très grands lits (king), une cuisine moderne, une vaste salle à manger, un salon avec cheminée et une cour avec BBQ, spa, foyer, espace à dîner et plus. Il fait partie du Club de la Pointe, un domaine privé avec divers services (piscine d’eau salée, sentiers de raquette, yoga, mini-club, etc.).

Avec spa

Jusqu’à 8 personnes / 4 chambres / 3 salles de bain

Chiens non acceptés

À partir de 566$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/jrDdd5

À La Conception

Sur Airbnb, on décrit ce chalet de bois comme étant «sans voisins» et «parfait pour un ou deux couples ou une petite famille qui apprécient le design, un espace calme ou une escapade romantique». L’unité, tout équipée et à flanc de colline, comprend notamment un espace de travail dans une cabane séparée. À 10 minutes du village de ski de Tremblant.

Avec sauna

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres / 3 salles de bain

Chiens non acceptés

À partir de 237$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/jrDdd5

À 15 minutes de Mont-Tremblant sur le domaine Chic-Shack Micro-Loft, le chalet Mökki 22 dispose d’un spa privé et d’un foyer à bois intérieur, et promet une belle tranquillité en nature. Murs ultra fenestrés, grands lits (queen), salle de bain avec douche, espace ouvert, cuisine avec îlot, foyer au bois et salon vous y attendent également.

Avec spa

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres / 1 salle de bain

Chiens non acceptés

À partir de 328$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: airbnb.pvxt.net/nLjdGx

«Dröm Cabin est un chalet situé au cœur de la nature, à 20 minutes du pittoresque village de Mont-Tremblant. Avec son abondante fenestration, ce chalet de deux étages vous offre une vue impressionnante sur les montagnes.» Voilà comment l’hôte du Dröm Cabin présente son petit nid à louer. Ajoutons que l'habitation possède deux terrasses, dont une sur le toit et l’une avec un spa.

Avec spa

Jusqu’à 5 personnes / 2 chambres / 1 salle de bain

Chiens non acceptés

À partir de 300$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: https://airbnb.pvxt.net/nLjdd7

À Saint-Faustin-Lac-Carré

Avec une grande cuisine bien équipée, deux foyers au bois, deux salons et un spa extérieur et un BBQ, ce chalet est idéal pour les séjours de groupe en nature. Vous serez à 20 minutes de la station de ski Mont-Tremblant et de son village piétonnier et à 10 minutes de l'impressionnante tour de bois du Sentier des Cimes.

Avec spa

Jusqu’à 8 personnes / 4 chambres / 2 salles de bain

Chiens non acceptés

À partir de 219$ par nuit, plus les frais

Pour voir les prix exacts et réserver: wechalet.com