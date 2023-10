À l’international, le Canada est devenu un pee-wee dans la cour des grands

Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie ont cosigné une déclaration importante à la suite des attaques terroristes du Hamas contre des civils en Israël. Le Canada, leur partenaire du G-7, a été sciemment exclu de la démarche, ce qui en dit long sur la dégringolade de notre crédibilité à l’international!

Le Canada est en brouille avec la Chine à la suite des accusations de Trudeau relativement à son ingérence dans nos élections.

Son retard à déclencher une enquête plus que nécessaire a donné le temps à la Chine de durcir son attitude encore davantage.

L’Inde, qui est désormais le pays le plus populeux au monde, selon l’ONU, avec une économie en plein essor, est à l’aube de rompre carrément ses relations diplomatiques avec le Canada, à la suite des accusations de Trudeau quant à une implication du gouvernement indien dans l’assassinat d’un Canadien sur notre territoire.

Des gaffes honteuses

Et ce n’est pas tout.

Au plus fort de la guerre illégale et sanguinaire de la Russie contre l’Ukraine, le Canada a eu la brillante idée d’envoyer des hauts gradés d’Ottawa festoyer... à l’ambassade russe! Personne n’a été congédié et on a tenté de justifier la bourde en évoquant le besoin de protéger nos diplomates à Moscou. Une vraie honte.

Ai-je besoin de rappeler l’hommage rendu à un ex-nazi au Parlement devant le président ukrainien Volodymyr Zelensky ?

Soyons clairs, la responsabilité ne repose pas sur les épaules de Mélanie Joly, qui demeure une des valeurs les plus sûres autour de la table du Conseil des ministres de Trudeau.

Non, la responsabilité incombe, à juste titre, à Trudeau.

Rappelons aussi cette soirée «à micro ouvert» au cours de laquelle Trudeau s’était mis le pied dans la bouche, avant sa première élection.

À une question fort simple, il avait donné une réponse saugrenue, en affirmant qu’à part le Canada, c’est la Chine qu’il admirait le plus, en raison de sa dictature qui lui permet de décider et d’agir rapidement, sans entraves.

L’international a déjà été un des seuls domaines où Trudeau performait bien.

C’est fou à quel point les choses ont changé en deux ans!

Soyons de bon compte... Justin Trudeau était un des leaders les plus connus à l’échelle de la planète. Ça ouvrait des portes pour lui et, en conséquence, pour le Canada. Le problème, c’est qu’on est maintenant en chute libre.

En ce qui concerne le soutien à l’Ukraine, le Canada a été un des pays les plus solides, grâce au dévouement de la vice-première ministre Chrystia Freeland. Par contre, nos alliés s’alarment du piteux état de nos propres forces armées.

C’est surtout en ce qui concerne notre appui à nos alliances les plus importantes, notamment l’OTAN, que la faiblesse et le manque de sérieux du Canada commencent à être apparents.

Nous avons promis de faire face à notre obligation de consacrer 2% de notre PIB à la défense, conformément aux règles de l’OTAN. À la place, Trudeau vient de confirmer que les budgets promis seront, au contraire, réduits d’un montant de l’ordre d’un milliard de dollars.

Nos alliés ne nous prennent pas au sérieux, car nous ne sommes pas sérieux. Alors que j’étais attablé avec un diplomate américain senior récemment, celui-ci m’a confirmé leur vive préoccupation avec notre incapacité de fournir notre part d’efforts. Il avait raison d’être inquiet, nous aussi.