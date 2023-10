Adam Fantilli a vécu un anniversaire presque parfait

Pour son 19e anniversaire de naissance, jeudi, la recrue des Blue Jackets de Columbus Adam Fantilli a eu droit à plusieurs belles attentions, notamment du grand Wayne Gretzky, et en dépit de la défaite de 4 à 2 contre les Flyers de Philadelphie, il considère réussie son entrée en matière.

Le troisième choix au total du repêchage 2023 a inscrit une mention d’aide en plus de 13 minutes de jeu et a terminé avec un différentiel de +1.

Ayant brisé la glace dans la Ligue nationale de hockey, certains l’ont aidé à se sentir plus à l’aise avant même ses premiers coups de patin. Cela inclut «La Merveille» qui lui a transmis un message texte d’encouragement en matinée et des proches de son entourage qui l’ont félicité par le biais de vidéos auxquelles il a eu accès la veille de ses débuts.

Évidemment, il y a eu davantage, comme le traditionnel tour de la patinoire en solitaire des débutants à la séance d’échauffement, ainsi que les nombreuses pancartes des partisans à son intention. Fantilli a aussi reçu les acclamations d’usage pendant l’affrontement, notamment quand le défenseur Jake Bean a saisi son retour de lancer pour marquer le premier but des Jackets.

«Le tour initial était très agréable. Dès que la rondelle a été déposée, je sentais que c’était fait. J’ai pu me détendre en jouant juste au hockey. J’étais heureux de le faire. Beaucoup de trucs se sont déroulés à l’extérieur, mais je voulais seulement mettre cette première rencontre derrière moi», a-t-il commenté au site NHL.com.

«Tous rêvent de se retrouver sur cette glace, donc je suis reconnaissant d’avoir pu accomplir cela, a-t-il ajouté. Ce n’est pas le résultat attendu. Nous devons corriger quelques défauts. Je sais que nous avons plus de potentiel. Mais dans l’ensemble, ce fut bien.»

Des entraîneurs comblés

Du côté du personnel d’instructeurs, la satisfaction était de mise vis-à-vis celui pivotant un trio complété par Kirill Marchenko et Justin Danforth.

«Je pense qu’il a été excellent, a estimé le pilote Pascal Vincent. Je crois que ce gars est un catalyseur. C’est le type de joueur qui compétitionnera à chaque séquence. Tout le monde commet des erreurs, mais... il n’en fera jamais par manque de travail. Je suis très impressionné.»

«Il souhaite seulement être un hockeyeur et on apprécie toujours cela, a renchéri l’adjoint Mark Recchi. Il pose constamment des questions, il veut s’améliorer et comprendre des choses. C’est plaisant de le diriger.»

Les Jackets reprendront le collier en recevant les Rangers de New York, samedi.