Appel du Hamas à manifester : une compagnie de sécurité croule sous les demandes

Des lieux de culte, écoles et municipalités ont fait appel à des entreprises de sécurité pour se protéger après que le Hamas a appelé à manifester violemment partout dans le monde pour « soutenir » ses actions et la Palestine.

« La décision d’intensifier nos mesures de sécurité découle de la possibilité de manifestations. [...] Nous prenons ces appels [du Hamas] au sérieux et nous resterons vigilants pour garantir la sécurité de notre communauté », explique par courriel la ville enclavée d’Hampstead, sur l’île de Montréal.

C’est que mercredi, le groupe religieux armé du Hamas a appelé « tous les musulmans » a descendre dans les rues du monde entier pour que vendredi soit « jour de rage », les invitant aussi à faire le djihad, la guerre sainte pour défendre l’islam et combattre ses ennemis.

Sans toutefois avoir reçu de menace directe et en assurant que la menace reste faible, la ville d’Hampstead a préféré prendre ses précautions en demandant le soutien d’une compagnie de sécurité privée, ajoute Vivian Garcia, des services de communication.

« Nous préférons être proactifs pour assurer la sécurité de notre communauté. La présence accrue des forces de sécurité a déjà contribué à rassurer nos résidents et à montrer notre engagement envers leur bien-être », poursuit-elle.

Sécuriser des bâtiments privés

La société privée Centurion a confirmé avoir été chargée d’ajouter des agents dans le secteur, mais pas seulement.

« On a eu énormément de demandes de la ville d’Hampstead pour supporter leur sécurité publique. Plusieurs édifices privés aussi comme des écoles, garderies, synagogues, à Hampstead, mais aussi à Laval, ont demandé nos services jusqu’à lundi », explique Yan Aubin, directeur des opérations de l’entreprise.

Au total, une dizaine de véhicules et une quinzaine d’agents sur le terrain pour le moment, mais ce nombre pourrait augmenter si la demande continue d’augmenter.

C’est d’ailleurs la première fois que cette société privée est aussi sollicitée pour ce genre de protection, affirme M. Aubin, qui dit que la nervosité des citoyens se ressent sur le terrain.

« Quand on a vu l’évolution de la situation, on s’attendait un peu à avoir des demandes des écoles et synagogues, mais avec l’appel du Hamas, on ne pensait pas que les appels allaient autant rentrer », ajoute M. Aubin.

Pas de hausse significative

Dans un courriel envoyé à ses membres, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CIJA) a demandé à tous de redoubler de vigilance ce vendredi, sans toutefois céder à la peur.

« En l’absence d’une menace réelle, nous demandons instamment à la vie juive de se poursuivre afin que nos ennemis ne gagnent pas », écrit le président de la CIJA, Yair Szlak.

Pour sa part, le Service de police de la Ville de Montréal indique par courriel ne pas voir de hausse significative de plaintes ou d’incidents antisémites en lien avec le conflit israélo-palestinien.

Également en prévention, l’Hôpital général juif de Montréal avait suspendu tous ses services non essentiels.