Birmanie: Amnesty accuse l'armée d'avoir bombardé un camp de déplacés

Amnesty International a accusé vendredi l'armée birmane d'avoir fait usage d'une importante bombe aérienne non guidée pour attaquer et détruire un camp de déplacés du nord de la Birmanie, à la frontière avec la Chine.

Un expert de l'ONG de défense des droits humains a analysé des photos et des vidéos à la suite de l'attaque survenue dans l'État du Kachin, qui «montrent l'évidence d'une unique et massive explosion qui a soufflé des dizaines de bâtiments avoisinants - dont une église, une école maternelle et plusieurs maisons - et déclenché des incendies».

«La taille du cratère et les dégâts observés sont en cohérence avec l'usage d'une importante bombe aérienne non guidée présente dans l'inventaire de l'armée de la Birmanie», a affirmé Amnesty dans un communiqué.

Selon l'Armée de l'indépendance kachin (KIA), l'attaque qui a visé lundi soir le camp situé à proximité de la ville de Laiza, a fait 29 morts et 59 blessés.

«La déflagration a causé des blessures catastrophiques (...) aux victimes, y compris des blessures mortelles à la tête, des lacérations qui ont exposé des organes, et l'ablation et la pulvérisation de membres», a ajouté la même source.

La KIA, qui défend les intérêts de l'ethnie kachin à majorité chrétienne, est en conflit avec l'armée birmane depuis des décennies.

La junte a de son côté déclaré que des bombes appartenant aux rebelles de la région ont provoqué l'explosion, sans toutefois fournir de preuves.

Amnesty International dément ces allégations et affirme qu'elles sont «en contradiction avec les récits de témoins concordants, qui ont indiqué que l'explosion avait servi de point de départ à une attaque coordonnée».

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'est dit «alarmé» par l'attaque et déclaré que les responsables doivent «rendre des comptes».