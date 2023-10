«C’est évidemment excessif»: Ticketmaster empoche 350$ de frais en 48 heures grâce à la revente de billets du spectacle de Ricky Martin, Pitbull et Enrique Iglesias au Centre Bell

Le plus important vendeur de billets de spectacle au Québec, Ticketmaster, s’en met plein les poches avec la revente de billets en imposant des frais de service exorbitants, qui s’ajoutent aux frais déjà excessifs de la vente initiale.

En à peine 48 heures, la multinationale a empoché 350 $ de frais de service grâce à une paire de billets achetés et revendus par notre Bureau d’enquête.

Dans les dernières années, la hausse des reventes de billets et des frais excessifs a profité à Ticketmaster, qui jouit d’un quasi-monopole dans le domaine de la billetterie.

Dans le cadre d’un exercice diffusé à l’émission J.E ce soir à 21 h sur les ondes de TVA, nos journalistes ont acheté quatre paires de billets pour un concert mettant en vedette Enrique Iglesias, Pitbull et Ricky Martin, vendredi prochain au Centre Bell.

La paire la plus chère a coûté 512,90 $. Moins de 48 heures plus tard, les billets ont été revendus pour la faramineuse somme de 860 $. Ticketmaster a ainsi conservé pas moins de 342 $ de frais de service sur la même paire de billets.

« C’est évidemment excessif, ce n’est pas normal », évoque le professeur en marketing de la musique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) Alexis Perron-Brault, qui décrie également le manque de concurrence dans l’industrie de la billetterie.

« Ça ne représente pas la valeur de ce qu’ils font comme travail. Je ne pense pas qu’on peut juger que faire ces transactions-là, ça justifie 350 $ [de frais] » – Alexis Perron-Brault , professeur de marketing à l’UQAM Photo COURTOISIE UQAM

Total des frais perçus par Ticketmaster 1 MERCREDI 7 juin,

10h05 Achat d’une paire de billets dans les rouges au coût de 512,90$, incluant des frais de service de 85$. +85,00 $ 2 VENDREDI 9 juin,

10h20 Mise en vente de la paire de billets au coût de 700$. Nous avons reçu que 602$ puisque Ticketmaster a retenu des frais de 98$. +98,00 $ 3 VENDREDI 9 juin,

10h40 Une personne a acheté la paire de billets, alors affichée à 860$ par Ticketmaster, comprenant des frais de 159$. +159,00 $ En 48 heures, le géant de la vente de billets de spectacles a empoché des frais de service de 342$ . 0 ,00 $

Pour quatre paires de billets achetés pour 1764 $ par notre Bureau d’enquête, Ticketmaster a conservé 1152 $ en frais de service d’achat et de revente.

Le promoteur evenko et Ticketmaster ont refusé de dévoiler le pourcentage de frais qu’ils touchent sur les billets, évoquant la confidentialité des ententes contractuelles.

Un porte-parole de la plateforme précise que la majorité des frais sont fixés et conservés par le lieu de l’évènement.

« Le reste est partagé entre les parties qui investissent toutes leurs compétences, leurs ressources et leur capital dans l’évènement, comme les équipes sportives, les ligues, les promoteurs et Ticketmaster », dit l’entreprise par courriel.

Mieux encadrer la revente

L’accumulation de ces frais démesurés aux billets de concerts et d’évènements sportifs est notamment due à l’importante quantité de billets revendus, peu importe la plateforme de revente.

« Ce montant additionnel [des frais de la revente] n’est pas reversé ni à l’artiste, ni au producteur, ni à la salle. Donc, il y a une tierce partie qui fait des profits sur le dos des artistes », explique Eve Paré, directrice générale de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ).

Benjamin Phaneuf, président du Groupe Phaneuf qui représente des artistes comme Louis-José Houde, Sam Breton et François Bellefeuille, abonde dans le même sens.

« Ça crée des revenus qui ne vont pas du tout dans les poches des bonnes personnes », déplore-t-il.

Selon lui, il faudrait encadrer davantage la revente des billets pour en éviter la commercialisation.

« Si tu revends [le billet] au même prix, ça va. On n’a pas de problème là. N’importe qui qui tombe malade, on peut comprendre ça. Mais de le revendre deux fois le prix, ce n’est pas parce que tu es malade, c’est parce que tu en fais le commerce » – Benjamin Phaneuf , président du Groupe Phaneuf Photo COURTOISIE

Toutefois, la revente d’un billet n’aboutit pas toujours en profits, notamment lorsque la demande pour un évènement diminue. Même si un revendeur vend ses billets à perte, Ticketmaster en profite en facturant des frais de service qui peuvent atteindre quelques centaines de dollars.

Les profits générés par la revente des billets de notre Bureau d’enquête ont été remis à la Société canadienne du cancer pour la recherche sur le cancer du sang.

Ticketmaster en bref Fondé en 1976 en Arizona.

L’entreprise basée en Californie appartient à Live Nation Entertainment depuis la fusion des deux compagnies en 2010.

Plus gros joueur mondial dans l’industrie de la billetterie grâce à sa plateforme d’achat et de revente de billets.

Le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (PIF) a acheté 5,7 % des parts de Live Nation pour 500 M$ en avril 2020.

Bénéfices de 529 M$ au cours des six premiers mois de 2023.

Près de 300 millions de billets vendus depuis le début de l’année. Sources : Rapport annuel de Live Nation Entertainment, Wikipédia, Forbes.

Ticketmaster profite de son quasi-monopole

Le manque de concurrence dans l’industrie de la billetterie nuit aux consommateurs qui se retrouvent à payer des frais de service souvent excessifs.

Selon Alexis Perron-Brault, professeur en marketing de la musique à l’UQAM, Ticketmaster est dans une « position avantageuse » puisqu’elle vend la très grande majorité des billets officiels au Québec.

« Surtout pour les très gros spectacles où ils ont peu de compétition, précise l’expert. Ils prennent probablement des marges assez excessives. C’est une compagnie qui est très profitable. »

Il serait difficile de trouver un concurrent majeur à Ticketmaster, estime le professeur.

« On ne peut pas penser que du jour au lendemain, il y a un joueur qui va atteindre un niveau suffisamment gros pour compétitionner avec eux. C’est une situation trop complexe. Et oui, c’est sûr que ça n’aide pas les consommateurs, ni probablement les artistes d’ailleurs », souligne M. Perron-Brault.

Au Québec, les évènements sportifs et les concerts qui se déroulent dans de grands amphithéâtres comme le Centre Vidéotron à Québec et le Centre Bell à Montréal passent tous par Ticketmaster. Les spectacles dans les plus petites salles comme L’Étoile à Brossard n’y échappent pas non plus.

À moins d’opter pour des salles à très petites capacités, ou d’acheter directement à la billetterie, il faut généralement passer par Ticketmaster.

Même des artistes connus comme Taylor Swift ont critiqué la plateforme en raison de son quasi-monopole.

70 % des billets

Si le manque de compétiteur se fait sentir au Québec, la compagnie est encore plus présente aux États-Unis alors qu’elle est responsable de la vente d’environ 70 % des billets de concert majeurs.

À travers le monde, pour les six premiers mois de 2023, près de 300 millions de billets avaient été vendus dans quelque 22 000 évènements, d’après le rapport du deuxième trimestre de Live Nation Entertainment.

D’autres plateformes en ligne comme Billets.ca, StubHub ou Vivid Seats, notamment, offrent la possibilité de commercialiser des billets, comme le fait Ticketmaster, avec la revente certifiée.

- Avec la collaboration de Maude Boutet, Bureau d’enquête

