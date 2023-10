Cinq faits d’armes qui prouvent que l’engouement pour Connor Bedard est justifié

L’engouement autour du jeune prodige des Blackhawks de Chicago Connor Bedard est à un niveau inégalé depuis l’arrivée d’un autre Connor, McDavid celui-là, en 2015.

• À lire aussi: Connor Bedard aura de la compétition pour le Calder

• À lire aussi: Connor Bedard peut-il récolter 100 points?

Samedi, le «phénomène» Connor Bedard débarquera à Montréal après avoir disputé ses deux premiers matchs dans la LNH, mardi et mercredi derniers.

Et l’engouement est justifié.

Pourquoi?

Parce qu’il a dominé partout où il est passé, et ce, depuis les rangs atomes. Voici cinq faits d’armes qui ont contribué à élever Bedard au statut de talent «générationnel».

Il fait parler de lui depuis qu’il a... 10 ans

Photo fournie par la famille Bedard

Les projecteurs sont dirigés vers le jeune prodige depuis presque toujours. Le jeune attaquant s’était fait remarquer pour la première fois en 2015-2016, lors de l’Invitation Brick, un tournoi annuel présenté à Edmonton regroupant plusieurs des meilleurs joueurs de niveau atome. Bedard avait fait la pluie et le beau temps, inscrivant huit buts en sept parties pour aider les Canucks Junior de la Colombie-Britannique à remporter le tournoi.

Premier joueur jugé «exceptionnel» dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL)

Photo fournie par Steve Marr

Après avoir dominé à 14 ans avec les Warriors de l’Académie West Van, une équipe de joueurs âgés majoritairement de 16 et 17 ans, inscrivant 84 points en 36 matchs, Bedard était devenu le premier joueur de l’histoire de la WHL à obtenir le statut «exceptionnel», permettant à un hockeyeur de faire ses débuts dans le junior majeur à 15 ans. Ce privilège avait été attribué à six joueurs avant lui, mais jamais dans la Ligue de hockey de l’Ouest (WHL): John Tavares, Aaron Ekblad, Connor McDavid, Sean Day, Joe Veleno et Shane Wright.

Le Journal avait d’ailleurs discuté de ce fait d’armes avec son entraîneur de l’Académie West Van, Steve Marr, dans un reportage publié en décembre dernier.

«Je me souviendrai toujours du premier match que j’ai vu de lui. Il n’avait que 12 ans au début de saison et il avait marqué six buts. J’étais sorti de l’aréna avec des problèmes au cou à force de me retourner vers mon directeur de programme, chaque fois que Connor faisait un jeu», avait-il raconté.

Vous pouvez lire le reportage complet en cliquant ici.

Il a été bon à 15 ans, a dominé à 16 ans et a démoli la WHL à 17 ans

Photo fournie par les Pats de Regina

Quand on parle de courbe de progression, celle de Bedard n’a jamais vraiment cessé de croître. À 15 ans, Bedard a terminé sa première saison junior avec 28 points en 15 matchs (saison COVID), dont 12 buts. La saison suivante, à 16 ans, il a terminé au quatrième rang des pointeurs de la WHL avec 100 points, dont 51 buts, en 62 matchs.

Et l’an dernier, ce fut le spectacle Connor Bedard du début à la fin. Le capitaine des Pats de Regina a anéanti la compétition en inscrivant un total de 143 points en seulement 57 matchs, soit 36 points de plus que son plus proche rival, Chase Wheatcroft, qui a récolté 107 points en 68 parties pour terminer au deuxième rang des pointeurs du circuit.

Il possède déjà l’un des meilleurs tirs du poignet au monde

Photo fournie par les Pats de Regina

Bedard est un joueur efficace sur la patinoire pour plusieurs raisons, mais rien n’explique davantage ses succès offensifs que son lancer tout simplement dévastateur.

Sa façon de dégainer est unique et l’attaquant Nathan Gaucher, qui a partagé le vestiaire avec Bedard lors des deux derniers Mondiaux junior, le notait dans un reportage publié en décembre 2022.

«Des fois, on avait l’impression que le jeu ne menait nulle part et tout d’un coup il sortait un lancer que personne n’avait vu venir. Sa façon de dégainer est unique. Je le pratique depuis que je l’ai vu cet été. Il a amené quelque chose de nouveau et il y a un changement dans la façon dont les joueurs veulent lancer la rondelle. J’en parle avec certains gardiens et c’est une dégaine qui est très difficile à juger.»

Il a réécrit le livre des records du Championnat mondial de hockey junior

Getty Images via AFP

Bedard faisait parler de lui depuis longtemps, mais c’est réellement lors du plus récent Championnat mondial de hockey junior que le grand public a pu découvrir toute l’étendue de son talent.

Lors de ce tournoi, il n’a pas seulement été bon. Il a été historiquement bon.

Avec 23 points en sept parties, il s’est attribué de nombreux records:

Le plus de points pour un joueur canadien en un seul tournoi (23);

Le plus de mentions d’aide pour un joueur canadien en un seul tournoi (14);

Le plus de points pour un jeune de moins de 18 ans en un seul tournoi, devançant Jaromir Jagr;

Le plus de points en carrière au Mondial junior pour un joueur canadien avec 36, devançant les 31 d’Eric Lindros.

Connor Bedard en chiffres au fil des ans

Saison Âge Équipe Statistiques

2018-2019 13 ans West Van Bantam (M15) 30 matchs, 64 buts, 24 passes, 88 points

2019-2020 14 ans West Van M18 36matchs, 43 buts, 41 passes, 84 points

2020-2021 15 ans Pats de Regina (WHL) 15 matchs, 12 buts, 16 passes, 28 points

2021-2022 16 ans Pats de Regina (WHL) 62 matchs, 51 buts, 49 passes, 100 points

2022-2023 17 ans Pats de Regina (WHL) 57 matchs, 71 buts, 72 passes, 143 points

2023-2024 18 ans Blackhawks de Chicago (LNH) 2 matchs, un but, une passe, 2 points