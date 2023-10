Décès d’Hubert Reeves: une pluie d’hommages rendus au scientifique

Le décès du célèbre astrophysicien et vulgarisateur scientifique québécois Hubert Reeves a suscité de nombreux hommages des personnalités politiques, montrant à quel point il avait marqué l’univers collectif.

«Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom», a commencé le premier ministre François Legault dans un tweet.

Le Québec perd aujourd'hui un vulgarisateur hors pair, un astrophysicien de renom. Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles. Mes pensées vont à sa famille et ses proches. — François Legault (@francoislegault) October 13, 2023

«Hubert Reeves a su trouver les mots pour nous faire comprendre l'humanité et l'infini. Il repart aujourd'hui comme il est venu, en poussière d'étoiles», a-t-il indiqué, en offrant ses condoléances à la famille du scientifique.

De son côté, le chef par intérim du Parti libéral du Québec a aussi rendu hommage à un «grand scientifique, un grand Québécois».

«Passionné et engagé dans plusieurs causes, il a marqué le Québec, la communauté scientifique et plusieurs d’entre nous», a écrit sur X (anciennement Twitter), Marc Tanguay.

«Il aura été un phare pour l’humanité. Il restera une étoile au firmament des grands de ce monde, un sage et un grand Québécois», a déclaré pour sa part le député péquiste des Iles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau.

Son chef, Paul St-Pierre Plamondon, s’est dit attristé d’apprendre la mort du scientifique. «Le Québec perd aujourd'hui un astrophysicien qui a énormément fait progresser les connaissances scientifiques de l'humanité», a-t-il souligné.

Gabriel Nadeau-Dubois a quant à lui offert ses condoléances à la famille de M. Reeves, mais aussi à «ceux et celles qui ont découvert les étoiles à travers la lorgnette d’un grand Québécois».

«Hubert Reeves fait son dernier voyage aux confins du cosmos», a annoncé le chef parlementaire et co-porte-parole de Québec solidaire.

Preuve de son rayonnement international, des Français ont également exprimé leurs condoléances. C’est notamment le cas du politicien Jean-Luc Mélenchon.

«Hubert Reeves est parti. Tout le reste paraît étrange ensuite. La pensée tournée vers le meilleur de l'humain voit la laideur des grossiers qui nous entourent et prétendent gouverner nos vies», a-t-il mentionné.