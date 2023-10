Des dizaines de clients de la Banque Nationale fraudés par des hackers

Des dizaines d’entrepreneurs québécois ont l’impression d’être abandonnés par la Banque Nationale depuis un mois. Ils se sont fait voler des centaines de milliers de dollars par des hackers et vivent un calvaire quand vient le temps de se faire rembourser.

La banque refuse d'en dire plus, mais assure que ce n'est pas quelqu'un de l'intérieur qui est coupable. Elle refuse aussi souvent de rembourser ses clients, qui se retrouvent dans de beaux draps.

«Rien n’indique qu’il s’agit d’une fraude interne. Quelques dizaines de clients entreprise ont été victimes des stratagèmes. Nos équipes sont en contact avec eux», a confirmé au Journal Alexandre Guay, porte-parole de la Banque Nationale.

La Sûreté du Québec a reçu des plaintes depuis au moins le 18 septembre à ce sujet, mais refuse de confirmer qu'une enquête est en cours.

«Un policier nous a contactés. Comme à l’habitude, nos équipes collaborent pleinement», indique M. Guay.

Seulement en Beauce, au moins trois entreprises se sont fait lessiver d'un coup. C’est leur compte courant de la Banque Nationale qui est visé.

Un de ces trois entrepreneurs a perdu 250 000$, le 14 septembre. Il refuse de voir son nom publié dans le journal en raison des impacts que cela pourrait avoir sur ses clients.

À Montréal, Pascal Gosset, de Muze, s'est fait voler 60 000$ le 14 septembre. Son entreprise vend et achète des véhicules électriques.

«Je me suis rendu compte le 18 septembre au matin que mon compte était vide. Depuis, la banque me niaise. Ils disent qu’ils enquêtent et refusent de me rembourser. Je suis en train de tout perdre», dit-il.

Modus operandi

Le modus operandi des hackers est toujours le même: l'entrepreneur se connecte à son compte pour se rendre compte qu'il a été vidé, ou presque.

Ils agissent au moyen de transferts bancaires à la vitesse de l’éclair, toujours entre 23h et minuit. Quinze transactions en 5 minutes, par exemple, et pouf, des centaines de milliers de dollars disparus.

«C’est louche. Qu’une somme de 250 000$ soit transférée sans poser de questions? La banque a des questions à se poser», avance un expert en cybersécurité, Steve Waterhouse.

Pour cet ex-sous-ministre responsable de la sécurité de l’information gouvernementale à Québec, c’est la façon de faire les transferts bancaires qui doit être revue.

«Il n’y a pas assez de questions posées sur la légitimité de la personne qui fait une demande de transfert de fonds», dit-il.

Il y aurait des mauvaises pratiques d’affaires à corriger au sein de toutes les banques, selon lui.

Une chose est certaine: tous ces entrepreneurs sont victimes de fraude et ne devraient pas avoir à payer un sou, plaide Steve Waterhouse.

Enquête en cours

La Nationale répondrait toujours la même chose aux victimes, selon celles à qui nous avons parlé: on va vous rembourser les sommes qu'on est en mesure de récupérer.

Pardon? répondent les entrepreneurs, insultés. Ils arrivent à peine à maintenir les activités à flot, ils n'ont plus un seul dollar et ne peuvent pas payer leurs fournisseurs. Ils sont ridiculisés devant leur clientèle, leur réputation est entachée.

Pourtant, ils sont victimes de fraude. «Je mets mon argent chez eux, car j’ai confiance. Mais je me rends compte que mon argent n’est pas en sécurité», lâche Steve Boivin.

Le propriétaire d’Auto Tech Steve Boivin & Fils, un atelier de mécanique de Sainte-Foy, à Québec, s’est fait voler 75 000$ le 20 septembre.

Depuis, il n’a pratiquement pas de nouvelles de la banque, qui dit mener son enquête, raconte M. Boivin.

Entrepreneurs à genoux

«La banque se fout complètement de nous», dit Pascal Gosset, qui a dû retirer des REER pour faire survivre son entreprise au lieu de faire faillite.

Celui qui s'est fait voler 250 000$ s'est fait offrir 125 000$ par la Banque Nationale. Il devait aussi signer une quittance.

«J'ai quasiment dit oui, il ne me reste plus une cenne. Mais j'ai dit non. Mon entreprise n'a pas de dette. Ils m'offrent 50 sous sur la piasse, pis de la dette. Non merci. Je veux mon argent, tout mon argent.»

Bref, il refuse de prendre la responsabilité de la fraude, qui revient à la banque, selon lui.

Une employée de la Banque Nationale lui aurait même dit: «Vous savez monsieur, les hackers sont toujours un peu en avance sur nous.»

Pourquoi vous faites payer vos clients? a-t-il eu envie de lui répondre.

Près d'un mois après les faits, le compte en banque des entreprises visées est toujours vide.

«On attend toujours une réponse. Ce n’est pas croyable comment le dernier mois m’a paru long», souffle Pascal Gosset, épuisé.

– Avec la collaboration de Francis Halin