Elle invente être en couple avec Logan Mailloux: et si la vapoteuse de Sunwing était un homme?

Imaginez un instant que la vapoteuse de Sunwing, Vanessa Cosi, est un homme.

Depuis quelques semaines, celle que plusieurs qualifient d’«influenceuse» (elle se qualifie de créatrice de contenu), mais qui est en fait actrice pornographique, s’amuse à dire sur les réseaux sociaux qu’elle est la copine du jeune défenseur du Canadien Logan Mailloux.

Évidemment, c’est complètement faux. Mais «la pilote la plus sexy du Québec», comme elle se décrit, s’amuse avec ça. Ses vidéos sur le sujet sont vues par des centaines de milliers de personnes.

Dans sa dernière publication sur le sujet, mercredi, elle lance une vidéo en disant qu’il va falloir que quelqu’un la défonce ce soir, en montrant une image de Logan Mailloux. C’était après le premier match du Canadien. Elle dit ensuite, couchée dans son lit en blaguant comme si Mailloux était avec elle, que si son chum «aurait joué», Montréal aurait gagné.

Vanessa Cosi, Sicotte, de son vrai nom, s’est fait connaître par le grand public après le fameux vol Sunwing du 30 décembre 2021, où des influenceurs avaient, disons, dépassé les bornes. Sicotte, qui étudiait alors comme pilote d’avion, avait été filmée en train de vapoter durant le vol.

Cette niaiserie lui a permis de se faire connaître à plus grande échelle et elle est depuis l’une des jeunes femmes les plus populaires du Québec sur la plateforme OnlyFans.

Elle utilise cette plateforme pour y diffuser des vidéos pornographiques où, par exemple, elle a des rapports sexuels sur un terrain de golf ou encore où elle s’amuse avec un jouet sexuel dans un avion.

Tout est de la pub

Et clairement, elle a compris que tout peut devenir de la publicité pour elle. Que ce soit positif ou négatif.

Même la chronique que vous êtes en train de lire sera une merveilleuse pub, j’en conviens.

Mais mon point est assez important, à mon avis, pour faire ce texte quand même.

Je me demande: on dirait quoi si Vanessa était un homme?

Imaginez qu’il s’agissait plutôt de Jason-Mikaël. Qu’il était un ancien d’Occupation double. Qu’il était extrêmement populaire au Québec, notamment, en montrant ses pectoraux et son engin dans des vidéos pornos.

Imaginez que ce Jason-Mikaël commençait à dire sur les réseaux sociaux qu’il voulait «défoncer» une jeune athlète québécoise.

Imaginez que Jason-Mikaël commençait, même si c’est à la blague, à faire semblant qu’il est en train de coucher avec Leylah Annie Fernandez.

Imaginez s’il faisait des vidéos, couché dans son lit, en train de parler de ses fantasmes sur la jeune athlète de 21 ans.

Ce serait un scandale

Selon moi, tout ça ferait un énorme scandale. Du moins, j’espère. Ce serait du harcèlement épouvantable qui pourrait être amené au tribunal. Ce serait dénoncé haut et fort. On se mettrait à la place de Leylah et on serait tellement choqué.

Mais parce que c’est un jeune homme, c’est comme si c’était moins grave. Certains dénoncent, mais plein de gens en rient pour saluer l’humour de Vanessa.

Logan Mailloux a 20 ans. C’est un «kid». Il ne voulait pas être repêché par une équipe de la LNH après avoir partagé une photographie de nature sexuelle d’une femme sans son consentement. Mais Marc Bergevin s’en sacrait et l’a repêché quand même.

Donc depuis, le jeune Logan, qui a commis un geste grave et condamnable, essaie de sortir de tout ça. Il ne fait pas pitié, mais il a le droit d’avancer dans sa vie.

Et vous avez une actrice porno qui se fait beaucoup d’argent sur son dos en l’utilisant comme faux instrument sexuel.

Là, ça adonne que la personne visée est un gars qui a commis un geste grave. Je peux donc avoir l’air de prendre sa défense. Mais ce n’est pas du tout mon objectif.

Ça n’a aucun rapport avec Logan Mailloux, tout ça. Peu importe qui est le jeune athlète visé, il faut dénoncer, à mon sens.

C’est bien correct pour elle si Vanessa Sicotte fait plein de cash avec la porno. Mais sa comédie virale qui vise un jeune joueur est odieuse.