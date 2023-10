EN DIRECT | Jour 7 de la guerre Hamas-Israël

Au Moyen-Orient, la guerre qui oppose Israël à l’organisation terroriste Hamas se déroule pour une septième journée consécutive depuis l’attaque-surprise du mouvement islamiste palestinien. Suivez les derniers développements en temps réel.

7h14 | Le «transfert forcé» de la population de Gaza est «un crime», dit la Ligue arabe

L'ordre donné par Israël aux Palestiniens de se déplacer vers le sud de la bande de Gaza est «un transfert forcé» et constitue «un crime qui dépasse l'entendement», a estimé vendredi le patron de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit.

7h10 | Le Hezbollah «préparé» à intervenir contre Israël en temps voulu

Le Hezbollah est «entièrement préparé» à intervenir contre Israël en temps voulu, a assuré vendredi le numéro deux de la formation pro-iranienne devant des centaines de ses partisans qui manifestaient en soutien aux Palestiniens.

«Le Hezbollah suit les mouvements de l'ennemi. Nous sommes entièrement préparés et nous passerons à l'action au moment propice», a averti cheikh Naïm Qassem.

AFP

7h | La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, est en route vers Tel-Aviv

6h56 | Guerre contre le Hamas: plus de 1300 personnes tuées en Israël

Plus de 1300 personnes ont été tuées en Israël depuis l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre depuis Gaza, a indiqué vendredi l'armée israélienne dans un nouveau bilan revu à la hausse.

Plus de 3200 personnes ont par ailleurs été blessées, tandis que les familles de 120 otages ont été contactées après l'attaque du Hamas, a ajouté l'armée. Selon le gouvernement israélien, plus de 150 Israéliens, étrangers et binationaux, sont retenus par le mouvement islamiste palestinien.

AFP

5h10 | Au moins 258 soldats israéliens tués depuis l'attaque du Hamas

Au moins 258 soldats israéliens ont été tués depuis l'attaque sanglante lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël, a indiqué vendredi l'armée israélienne.

«Les familles endeuillées de 258 soldats ont été officiellement informées», a déclaré le porte-parole de l'armée, Daniel Hagari, lors d'une conférence de presse. Un précédent bilan fait état de 169 soldats tués.

AFP

4h52 | Des centaines de roquettes tirées depuis Gaza vers Israël

Des centaines de roquettes ont été tirées vendredi depuis la bande de Gaza vers Israël, selon une journaliste de l'AFP, au moment où l'armée israélienne continue de pilonner Gaza en riposte à l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien Hamas samedi dernier.

4h45 | Iran: des milliers de personnes dans les rues de Téhéran pour soutenir les Palestiniens

Des milliers d'Iraniens manifestent vendredi à Téhéran pour afficher leur soutien aux Palestiniens au septième jour d'une guerre sanglante entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas

AFP

4h32 | Blinken cherche à faire pression sur le Hamas

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a entamé vendredi une tournée dans le monde arabe dans le but d'obtenir de faire pression sur le Hamas, alors qu'Israël prépare une probable offensive sur la bande de Gaza en riposte à l'attaque du mouvement islamiste.

AFP

4h31 | Le Hamas rejette l'évacuation du nord de Gaza

Le Hamas a rejeté vendredi l'évacuation du nord de la bande de Gaza où vivent 1,1 million d'habitants, après que l'armée israélienne l'ait ordonnée, a indiqué le mouvement islamiste dans un communiqué.

AFP

4H28 | Gaza: 13 otages «incluant des étrangers» tués dans des frappes israéliennes

Treize otages israéliens et étrangers retenus par le Hamas dans le nord de la bande de Gaza ont été tués dans des frappes aériennes israéliennes au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi la branche armée du mouvement islamiste palestinien.

AFP

3h59 | Gaza: le chef de la diplomatie iranienne se concerte avec le Hezbollah

Le chef du Hezbollah a évoqué avec le ministre iranien des Affaires étrangères, en visite au Liban, «les positions qui doivent être adoptées» face à la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué vendredi la formation pro-iranienne.

AFP

00h34 | Israël exige l'évacuation de la ville de Gaza sous 24 heures

L'armée israélienne a ordonné vendredi l'évacuation de "tous les civils de Gaza" vers le sud de l'enclave palestinienne au septième jour de la guerre entre Israël et le Hamas.