Entrepreneure de fil en aiguille

C’est la maternité qui a amené Marie-Renée Grondin à effectuer un virage à 180 degrés, l'incitant à quitter le cabinet du premier ministre pour lancer sa propre entreprise de vêtements pour bébés, en laine de mérinos.

Ancienne journaliste, animatrice et, plus récemment, attachée politique et responsable des communications numériques pour le premier ministre François Legault, la jeune entrepreneure de 33 ans jette un regard sur sa première année en affaires et ne regrette rien.

Une première bougie

Sa jeune entreprise, Timininous, qui a soufflé sa première bougie le 24 septembre dernier, a le vent dans les voiles.

L’objectif qu’elle s’était fixé au terme de ses douze premiers mois, soit d’atteindre un chiffre d’affaires de 100 000 $ de vente, a été dépassé le mois dernier, raconte-t-elle, fièrement.

Et c’est sans compter son passage à l’émission Dans l'œil du dragon en mai dernier, en plus de son prix «Entrepreneure de demain» de la RBC.

Jusqu’en Europe

Connaissant un vif succès chez nous, ses vêtements thermiques évolutifs pour enfants et, plus récemment, sa collection pour adultes sont conçus pour les sports extérieurs. Ils sont fabriqués à Québec et à Donnacona et trouvent même preneurs en Colombie-Britannique et en Europe.

Ces nouveaux marchés feront partie de ses objectifs, l’an prochain, assure-t-elle.

Tissés à Québec

Passionnée de mode, de voyage et de plein air, Marie-Renée conceptualise elle-même sa ligne de vêtements. Des designers et des patronistes l’aident aussi à placer ses idées sur papier, assure-t-elle.

Si la plupart de ses combines, ensembles et, plus récemment, chandails pour adultes sont faits à 100% de laine de mérinos provenant d’Australie ou d’Amérique du Sud, Marie-Renée est fière d’affirmer que tout est tissé à Québec.

Elle se targue même d’avoir réussi à trouver un tissu 100% fait au Québec, pour sa nouvelle collection «rubis».

Empreinte écologique

Soucieuse de l’environnement, surtout lorsqu’elle pense à l’avenir de son petit Jules, la mère de famille dit accorder une grande importance à son empreinte écologique au sein de son entreprise.

Ainsi, elle affirme n’avoir jeté aucune retaille de tissu depuis ses débuts. «C’est une des choses les plus polluantes de l’industrie de la mode. [Les retailles], je les ai toutes encore. Je ferai [des] projets avec éventuellement», assure-t-elle.

Le «déclic» portugais

C’est après une grossesse difficile, un bébé et plusieurs remises en question sur sa carrière d’attachée politique que Marie-Renée a réalisé qu’elle ne pouvait plus continuer dans la même voie.

«Je savais très bien que les horaires que j’avais au gouvernement, ça ne pourrait plus fonctionner [avec ma vie de famille]. Moi, ma priorité à ce moment, c’était M. Legault. Mais, avec mon bébé, ma priorité ne pouvait plus être M. Legault», dit-elle.

Puis, tout déboule après un voyage au Portugal en octobre 2021.

En pleine randonnée avec son amoureux et son bébé d’à peine quatre mois, elle s’inquiète du confort de son poupon, en raison des variations de température importantes.

René Baillargeon / Agence QMI

«Je me suis dit qu’il aurait tellement été bien dans une combine en laine de mérinos. À mon retour, je me suis mise à en chercher, puisque je voulais faire du ski de fond avec mon bébé. C’était introuvable. Et là, je me suis dit, voilà, c’est ça qu’il faut que je fasse!» s’exclame-t-elle.

C’était comme une «illumination de Dieu!» lance-t-elle en riant.

«Ça rejoignait tout ce que je voulais, une flexibilité d’horaire et une portion créative. J’aime toucher à tout, je suis autodidacte», poursuit-elle.

Ses vêtements pour petits et maintenant grands aventuriers sont disponibles sur son site internet Timininous.com.

EN RAFALE:

Entreprendre, c’est...? Créer son propre emploi aligné avec ses valeurs et motivations. C’est aussi une aventure stimulante et pleine de défis!

Qui t’inspire? Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Il a toujours fait les choses différemment en affaires! C’est un vrai «bum» qui a toujours placé la protection de l’environnement au cœur de ses priorités. Il m’inspire et je rêve de le rencontrer un jour!

Tu deviens politicien, que changes-tu en premier? J’aimerais implanter un système de traçabilité pour tous les biens de consommation, afin qu’on puisse mieux évaluer l’empreinte environnementale de ce qu’on achète en fonction du processus de fabrication et des matériaux utilisés, mais aussi la provenance de ce qu’on consomme.



Ce serait assorti d’une obligation de garantie des fabricants pour lutter contre l’obsolescence programmée. Cela permettrait de faire des choix plus éclairés.