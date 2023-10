Faut-il être en couple pour être heureux?

J’ai l’impression que ça fait longtemps que vous n’avez pas publié de lettre écrite par un gai. Il me semble qu’avant, je lisais plus souvent dans votre Courrier les propos écrits par des gens qui me ressemblent. Comme je ne vais pas très bien ces temps-ci, j’espérais lire une histoire qui ressemblerait à la mienne, et trouver un certain réconfort dans votre réponse. Mais comme ce n’est pas arrivé, j’ai décidé de me mettre à l’ordi ce matin pour vous exposer mon problème.

Je suis un homme dans la soixantaine. Dans la vingtaine, j’avais été marié à une femme avec laquelle j’ai eu deux enfants. Nous avons divorcé d’un commun accord quand j’ai eu 30 ans et que j’ai décidé de vivre mon homosexualité à visage découvert. Après certains soubresauts, ma relation avec mes enfants est redevenue sereine.

Par contre, je n’ai jamais réussi à rencontrer un homme avec qui je puisse nouer une relation à long terme. Il y avait toujours quelque chose qui clochait et qui m’empêchait de m’engager à fond. Et plus souvent qu’autrement, les blocages venaient de ma part. Je ne me décidais pas à m’engager avec un homme de peur d’être abandonné quand j’allais prendre de l’âge, comme je voyais ça arriver souvent chez les couples gais.

Je suis maintenant rendu à un âge où le flirt est impossible et où la solitude semble s’être installée de façon définitive dans ma vie. Je joue à celui qui ne s’en fait pas avec ça quand j’en parle avec mon ex-femme et mes enfants, mais je mens. J’aimerais plus que tout me lever auprès de quelqu’un le matin et ne pas être seul pour regarder un film en fin de soirée. L’idée d’avoir à me résigner à vivre ma retraite en solitaire me tue et augmente mon malaise intérieur. Voilà, c’est dit !

Anonyme malheureux

Personne d’autre ne peut développer en vous l’art d’être heureux, à part vous-même. Le secret du bonheur ne réside pas dans une vie de couple, mais dans la volonté de chacun de ses membres de s’équiper pour se sentir bien dans sa peau. Plus vous allez trouver ce qu’il y a de bon et de beau dans votre vie, plus vous allez apprécier votre vie. Si l’amour vient s’y greffer ce sera un plus, mais jamais une condition obligatoire à votre sentiment de bonheur personnel.