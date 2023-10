Football Carabins: un changement profitable pour tout le monde sur la ligne offensive des Bleus

Pour la première fois de sa carrière, Alexandre Levac évolue cette année à la position de bloqueur sur la ligne offensive, et son rôle est doublement important puisqu’il doit protéger le dos de Jonathan Sénécal, le quart-arrière étoile des Carabins de l’Université de Montréal.

«C’est une bonne pression à avoir, a lancé Levac d’entrée de jeu. Je m’entends bien avec Jo. Après chaque jeu, je vais le voir et je lui demande si ça s’est bien passé. Il me répond avec un sourire.»

Utilisé comme garde à ses deux premières saisons avec les Bleus, le produit des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu a été muté à la position de bloqueur à gauche cette année pour le bien collectif. «Si j’ai le choix, je préfère jouer comme garde parce que j’aime me retrouver dans les tranchées, mais ça se passe bien comme bloqueur. Depuis mes débuts en 6e année, je jouais comme garde. J’ai joué à l’occasion comme bloqueur avec les Géants.»

Un joueur en santé et plus mince

Au-delà de son changement de position, le gaillard de 6 pi 3 po et 291 livres note une différence bien plus importante comparativement à 2022. «Ça fait du bien d’être cent pour cent en santé et d’être en mesure de terminer les parties, explique-t-il. J’ai réglé mes problèmes cet hiver et je vois la différence dans mon jeu. Mon corps commence à se faire plus vieux, mais ça se passe bien.»

Levac a aussi perdu un peu de poids pendant la saison morte. «J’ai perdu environ 10 livres et je me sens très bien, a-t-il indiqué. Je suis plus rapide et plus fort. Je suis content de ma saison jusqu’à présent.»

Levac prévoit une bonne bataille contre le front défensif du Rouge et Or. «Ça va être un match serré, physique et intense. Plus la saison avance, plus les défensives changent et je m’attends à des changements.»

Un groupe qui a gagné en maturité

La ligne offensive des Bleus est plus solide que l’an dernier. «Comme groupe, nous avons gagné en maturité et ça fait une bonne différence, a-t-il souligné. L’an dernier, Alassane Diouf et Adam Lachance étaient des recrues. Ils ont gagné en expérience. Il y a de la profondeur et nous ne sommes pas inquiets si un partant se blesse. Il y a une belle compétition à l’interne et nous sommes comme des vieux chums.»

Marco Iadeluca a de bons mots pour son vétéran. «Alexandre est un leader, un gagnant, et il aime la compétition, a mentionné l’entraîneur-chef des Carabins. Avec Alexis Lévesque-Gallant, ce sont nos deux piliers sur la ligne offensive.»

Lévesque-Gallant a raté le dernier match à McGill et Iadeluca n’a pas voulu confirmer s’il sera de retour ou non.

La saveur Antoine Pruneau

Pierre angulaire de la ligne tertiaire des Carabins, le demi de coin Kaylyn St-Cyr adore évoluer sous les ordres du nouvel entraîneur des demis défensifs, Antoine Pruneau. Joueur étoile avec les Bleus, il est de retour au bercail après une belle carrière dans la LCF avec le Rouge et Noir d’Ottawa.

«Je lui lève mon chapeau parce que c’est l’un des meilleurs entraîneurs que j’ai jamais eu, a affirmé St-Cyr. Ses connaissances et son expérience nous aident. Il est aussi passionné que nous. Il saute et crie autant que nous. Il est capable de se mettre dans nos souliers. Le groupe de demis défensifs est plus proche que l’an dernier et on est plus capable de se supporter.»