Guerre Israël-Hamas: Des Syriens réfugiés au Liban craignent une escalade

Des Syriens ayant déjà échappé à la guerre dans leur pays d’origine pour se réfugier au Liban, pays situé à la frontière nord d’Israël, craignent qu’une propagation du conflit les force à retourner en Syrie.

Basil avait 15 ans lorsqu’il a fui la Syrie pour reconstruire sa vie dans le pays voisin, le Liban. Il craint maintenant que le conflit qui fait rage entre le Hamas et Israël ne se propage et déstabilise la région, déjà sur un fil.

Si la guerre s’élargit au Liban, lui et d’autres réfugiés pourraient être obligés de faire un choix impossible : vivre une nouvelle guerre ou retourner dans leur pays répressif d’origine, a rapporté Al Jazeera vendredi.

«Retourner en Syrie sera ma dernière option», a affirmé Basil au journal Al Jazeera, interrogé chez un barbier de Beyrouth, la capitale libanaise.

«Il n’y a ni sécurité ni stabilité [en Syrie]», a-t-il ajouté.

Le Liban abrite 1,5 million de réfugiés syriens, selon les anciens chiffres du gouvernement. Seulement 800 000 sont cependant enregistrés par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Nombre d’entre eux ont d’ailleurs été témoins de la violence à la frontière sud entre Israël et le Hezbollah, un groupe politique libanais et allié du Hamas, aux côtés de la Syrie et de l’Iran.

Plusieurs villages du sud du Liban se sont déjà vidés, la population fuyant les bombardements potentiels.

Ahmed, 19 ans, a avoué qu’il avait fui la Syrie deux ans auparavant pour éviter le service militaire obligatoire.

«Comment voyagerons-nous [vers un pays plus sûr] s’il y a problème au Liban? La plupart des Syriens n’ont ni passeport ni aucune forme de papier d’identité», a-t-il expliqué.

Mohamad, lui aussi réfugié syrien, a ajouté que le racisme grandissant au Liban fait craindre aux réfugiés de migrer vers d’autres communautés à l’intérieur du pays si la guerre se développe. Les attaques principales d’Israël viseraient les zones contrôlées par le Hezbollah, comme le sud du Liban et la périphérie sud de Beyrouth.