Hypothèques: incapables de rembourser le capital et les intérêts

Près du quart des soldes hypothécaires chez de grandes banques au pays augmentent au lieu de diminuer, et les renouvellements des prêts hypothécaires à venir risquent d’empirer les choses.

Avec la hausse rapide des taux d’intérêt, environ 20% des hypothèques que détiennent les banques sont maintenant en «amortissement négatif», c'est-à-dire que le paiement mensuel ne couvre pas le capital et les intérêts.

Les intérêts impayés s’additionnent au solde hypothécaire, qui augmente alors au lieu de diminuer dans le temps.

À la BMO, c’est 22% des prêts résidentiels qui sont dans cette situation, pour un total de 32,2 milliards $. La CIBC a 19% de prêts en amortissement négatif (49,8 milliards $) et la TD, 18% (45,7 milliards $), selon les chiffres des grandes banques canadiennes au troisième trimestre.

La RBC et la Banque Scotia n’offrent pas ce type de produits et n’ont donc pas ce type de prêts dans leurs livres.

«C’est à cause de ces produits uniques que sont les hypothèques variables, mais à paiement fixe. Dans l’histoire récente, ce n’est jamais arrivé qu’autant de prêts soient ainsi. Les taux ont monté tellement vite. On voit quelque chose de nouveau, et ça continue à grossir», explique Hanif Bayat, PDG de WOWA.ca, une encyclopédie financière en ligne qui suit de près le marché immobilier canadien.

Une autre hausse ferait mal

Hanif Bayat souligne que la possibilité de voir la Banque du Canada monter une nouvelle fois son taux directeur d’ici janvier est de 80% en ce moment, selon les marchés.

Mais ça ne veut pas dire que le nombre de prêts en territoire négatif augmenterait nécessairement, ajoute-t-il. Tout dépendra de ce que feront les banques dans les prochains mois. «Il y a beaucoup de gens dans le lot qui sont capables de payer un peu plus par mois, pour couvrir les intérêts sur leur prêt. Mais ils le feront seulement quand ils seront forcés de le faire», dit-il.

Beaucoup de prêts à renouveler

Un plus gros problème se pointe à l’horizon. Jusqu’en août 2024, calcule WOWA.ca, 1% des sept millions de prêts hypothécaires au Canada (soit 70 000), se renouvelleront chaque mois. Entre août 2024 et juillet 2025, ce nombre passera à 105 000 par mois.

«C’est pire que les prêts à amortissements négatifs, selon moi. L’amortissement négatif, tu peux le corriger en ajoutant 150 ou 200 dollars de plus par mois. Mais quand on parle de renouvellement, passer d’un taux de 1,5% qu’on a signé pendant la pandémie, à plus de 6% par exemple, ce sera des 500$ ou 800$ de plus par mois que ces propriétaires devront payer», dit Hanif Bayat.

«Chaque mois qui passe, même si les taux d’intérêt demeurent inchangés, le nombre de gens qui vont ressentir la douleur augmente de façon significative», prévient-il.

La RBC, par exemple, devra renouveler 41% de ses prêts hypothécaires d’ici deux ans, souligne-t-il. Dans chaque grande banque, c’est plus du quart des prêts qui devront être renouvelés d’ici deux ans.

