Il n’y aura pas d’équipe professionnelle de basketball à Québec en 2024

Il n’y aura pas d’équipe de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) à Québec en 2024. N’ayant pas encore la certitude qu’une concession de ce circuit dans la Vieille Capitale serait viable, Québecor a pris la décision de ne pas aller de l’avant avec l’achat d’une équipe en vue de la prochaine saison.

Le chef de l’exploitation du Groupe Québecor Sports et divertissement, Martin Tremblay, assure toutefois qu’il ne s’agit pas de la mort du projet, bien au contraire.

«On a décidé de ne pas aller de l’avant pour la saison 2024 puisque ça devenait hasardeux de lancer une concession à quelques mois de préavis. On a fait une étude de marché et on a réalisé qu’il y avait un bassin de partisans de basketball. Cependant, il reste du travail à faire pour s’assurer d’avoir un minimum de 4000 personnes par match, durant dix matchs, afin d’en faire un succès.»

Délai trop court

Le nombre de 4000 est la clé puisque Québecor juge qu’afin de pouvoir opérer sans perte, une concession de la LECB à Québec devrait attirer un total de 40 000 spectateurs au total lors des dix matchs locaux de saison régulière, au centre Vidéotron.

«Quand tu fais l’achat d’une franchise, tu ne peux pas changer d’avis après six mois. Avant de prendre une décision, il nous manquait des données et le temps filait trop vite. C’est un projet de plus longue haleine. Il faut continuer de faire connaître le projet à la population.»

Regard vers 2025

Québecor estime maintenant que l’ajout de Québec dans la LECB est probablement plus réaliste en vue de la saison 2025.

Et Martin Tremblay l’assure: même si Québecor a passé son tour cette fois, il croit en la viabilité de ce projet. Après tout, plus de 6000 spectateurs ont assisté à la rencontre hors concours entre l’Est et l’Ouest, le 26 août dernier.

«On veut continuer d’entretenir la flamme du basket à Québec. On a vu qu’il s’est passé quelque chose [le 26 août]. Les gens étaient présents et on a eu de super bons commentaires. Maintenant, il faut voir l’intérêt pour une saison complète. Quand tu vas de l’avant avec un projet comme celui-là, tu ne le fais pas pour attirer des gens lors d’un seul match, ni même pour une seule saison: tu le fais sur le long terme.»

Québecor demeurera donc en contact avec la LECB et son commissaire, Mike Morreale, avec qui il maintient une «excellente relation».

«Maintenant, on a le luxe du temps. On va continuer d’observer la ligue une autre saison et on prendra une décision par la suite.»